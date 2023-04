Tragédia

Azonosították a marseille-i házomlás nyolc halálos áldozatát

Azonosították a dél-franciaországi Marseille-ben négy nappal ezelőtt összeomlott négyemeletes lakóház romjai alatt rekedt mind a nyolc halálos áldozatot, köztük azt a két embert is, akit mostanáig kerestek - jelentette be a helyi ügyészség szerdán.



A közlemény szerint a vádhatóság továbbra is azt feltételezi, hogy gázrobbanás okozta a lakóház összeomlását szombat éjjel. A mentési munkálatokat nehezítette, hogy a ház összedőlését követően tűz keletkezett a romok alatt. A négyemeletes ház melletti két másik épület egyes részei szintén leomlottak.



A halálos áldozatok "végleges száma nyolc", azaz a házban lakók valamennyien életüket vesztették - jelezte az ügyészség. A közleményből kiderül, hogy az egyik áldozat fia, Bruno Sinapi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen gondatlan emberölés gyanújával.



A férfi a France 2 közszolgálati televízióban meg is nevezte gyanúsítottját: a házomlásban elhunyt szüleinek szomszédját, aki szintén meghalt a balesetben. A 88 éves nő "megőrült", és "állandóan gondjai voltak a gázzal" - vélte Bruno Sinapi, aki a szociális hatóságokat is megvádolta azzal, hogy semmit nem tettek a robbanásveszélyes gáz ügyében, pedig tudtak a problémáról.



Az ügyészség megerősítette, hogy a nyomozás jelenlegi állása szerint minden jel arra utal, hogy a gázszivárgás okozta robbanás miatt omlott össze az épület, amelyben a tragédiát megelőző hat hónapban sem a gázművek, sem a marseille-i tűzoltók nem jártak. A szakértői vizsgálatok feladata megállapítani, hogy milyen mechanizmus vezetett a robbanáshoz, s ezek hosszúak és összetettek lesznek - hívta fel a figyelmet az ügyészség.



A romok alatt lobogó tüzet, amely miatt a keresőkutyákat sem tudták bevetni, hétfő estére sikerült csak eloltani. Óvintézkedés gyanánt a környező, több mint harminc épület mintegy 200 lakóját ideiglenesen kiköltöztették.