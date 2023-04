Nagy-Britannia

Jelen lesz Harry herceg III. Károly király koronázásán

Harry herceg jelen lesz édesapja, III. Károly király koronázásán - jelentette be szerdán a Buckingham-palota. Harry felesége, Meghan hercegnő ugyanakkor nem utazik férjével a londoni ceremóniára.



A brit uralkodó koronázása május 6-án lesz az ősi londoni koronázótemplomban, a Westminster-apátságban.



Ugyanaznap III. Károly feleségét, Kamillát is megkoronázzák, mivel a brit monarchikus szokásjog alapján a mindenkori király házastársát királynői rang, külön királynői korona és a felség megszólítás illeti meg.



A Buckingham-palota egy hete postázta a meghívókat kétezer kiválasztott vendégnek, de egészen a szerda délutáni bejelentésig nem volt ismeretes hivatalos forrásból, hogy Harry herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia részt vesz-e édesapja koronázásán.



Harry és amerikai felesége, Meghan hercegnő három éve bejelentette, hogy felhagy a királyi család képviseletében végzett hivatalos tevékenységével, és a házaspár ezután Kaliforniába költözött.



Harry és hozzátartozói, köztük bátyja, Vilmos trónörökös viszonya azóta is feszült. A helyzetet tovább rontotta Harry herceg nemrégiben megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, "Spare" (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből.



Harry mindezt nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.



A könyv megjelenése és az interjúk elhangzása óta találgatja a brit és a világsajtó, hogy rendezhető-e valaha a herceg és családja közötti viszony. A királyi család életével foglalkozó szakértők egybehangzó véleménye szerint a könyv megjelenése után lett igazán különös jelentősége annak, hogy Harry részt vesz-e édesapja koronázásán, és általánossá vált az az álláspont, hogy ha a herceg nem utazik haza a ceremóniára, az a végleges szakítást jelentheti Harry és családja között.



Ennek a találgatásnak vetett véget a Buckingham-palota szerda délutáni bejelentése arról, hogy Harry jelen lesz május 6-án a koronázási ceremónián.



Meghan távol maradása ugyanakkor változatlanul jelzi a házaspár és a királyi család között parázsló feszültségeket.



Különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Meghan és Vilmos felesége, Katalin walesi hercegnő között.



Az ITV brit kereskedelmi televíziónak néhány hete adott interjúban Harry meg is erősítette azokat a rendre felmerülő feltételezéseket, hogy Vilmos és Katalin már a kezdetektől nem jött ki jól Meghannel.



Arra a kérdésre azonban, hogy ez miért alakult így, Harry csak annyit mondott, hogy ennek "számos különböző oka volt". A herceg ezek között említette, hogy a Meghannal szembeni negatív megnyilvánulásokat "az ellenséges sajtó is tüzelte".