Ukrajnai háború

Románia csak akkor támogatja az ukrán menekülteket, ha munkát vállalnak

Az ukrajnai háború miatt Romániában menedéket kereső külföldiek segélyezésének módosításáról döntött szerdai ülésén a bukaresti kormány. A menekültek már csak akkor részesülnek lakhatási és étkezési támogatásban, ha munkát vállalnak, és gyermekeiket iskolába íratják - közölte Dan Carbunaru kormányszóvivő.



A kormányülésen elfogadott sürgősségi rendelet szerint májustól nem a menekülteket befogadó szállásadók költségeit számolja el korlátlan ideig a román állam, hanem a menekülteknek juttat legfeljebb négy hónapig fix összegű támogatást. A segély összegét és kifizetési módját később kormányhatározatban pontosítják.



A kormányrendelet korábban közvitára bocsátott tervezetében családonként havi kétezer lejes (152 ezer forint) támogatás szerepelt. Az intézményesen kialakított menekülttáborokban elszállásoltak után járó támogatást a menekültszállást működtető szervezeteknek fizeti ki a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.



A román kormány ezzel fenntarthatóvá akarja tenni a támogatási rendszert, és a menekültek társadalmi beilleszkedését is ösztönözni akarja - mondta a kormányszóvivő. Hozzátette: a háború kezdete óta 3,8 millió ukrán állampolgár érkezett Romániába, a kormány és a civil társadalom pedig az első perctől kezdve igyekezett segíteni a bajbajutottakon. Carbunaru kiemelte: az ország területén maradt több mint 110 ezer ukrán menekült közül alig több mint ötezernek van munkaszerződése, miközben Romániában hatalmas munkaerőhiány van, amelynek enyhítése érdekében a bukaresti kormány évente 100 ezer - az Európai Unión kívülről verbuvált - külföldi vendégmunkás beutazását és szerződtetését engedélyezi.



Románia tavaly március óta támogatja a területén maradt ukrán menekültek elszállásolását és étkeztetését, de a segélyt eddig nem a menekültek kapták kézhez, hanem szállásadóiknak térítették meg, menekültenként és éjszakánként 50 lejes (3800 forint) tarifával. A tavaly márciusban bevezetett támogatási rendszerben - befogadott menekültenként - napi 20 lejes étkezési költséget is megtérített a szállásadóknak a román katasztrófavédelem.



A román sajtó a napokban arról írt, hogy az "50/20-as programként" emlegetett támogatásra vonzó pénzkereseti lehetőségként tekintettek a kiadó lakással rendelkező ingatlantulajdonosok. Sokan áttértek a menekültek befogadására, ennek eredményeképpen egyes városokban hiány keletkezett az olcsó albérletekből, és jelentős drágulást idézett elő az albérletek piacán. A szerdán elfogadott új rendelet indoklása szerint az egy éve kezdődött, most átalakított támogatási program napi 352 ezer euróba kerül a román költségvetésnek.