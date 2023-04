Ukrajnai háború

Kijev gyógyszert és orvosi eszközöket kér Indiától

Ukrajna több gyógyszert és orvosi eszközt kér Indiától - erről tárgyalt Újdelhiben az ukrán külügyminiszter-helyettes, aki egyúttal indiai vállalatokat kért fel, hogy vegyenek részt Ukrajna újjáépítésében. Erről az indiai külügyminisztérium közleményben számolt be szerdán.



"Az infrastruktúra újjáépítése jó lehetőséget jelentene az indiai vállalatoknak" - idézi a dokumentum Emine Dzsaparovát. Az ukrán vezető diplomata négynapos látogatásán tárgyalt indiai hivatali kollégájával, Minaksi Lehivel, és átadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Narenda Modi indiai kormányfőnek címzett levelét. Ennek tartalmáról nem közöltek részleteket.



Dzsaparova látogatása idején úgy nyilatkozott, hogy országa szeretné, ha India nagyobb szerepet vállalna az ukrán-orosz konfliktus megoldásában, s Kijev "egy napon" szívesen látná vendégül Modit.



Egyúttal kifejezte: Ukrajna számít arra, hogy India, mint a G20-csoport soros elnöke meghív ukrán vezetőket az csoport rendezvényeire, illetve bízik abban, hogy az Újdelhiben tartandó szeptemberi csúcson Zelenszkij is felszólalhat. Utalt arra is, hogy az elnök szeretne Modival telefonon kapcsolatba lépni.



India a háború kezdetétől humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, de tartózkodik attól, hogy nyílt kritikával illesse Oroszországot, vagy Vlagyimir Putyin elnököt. India az orosz fegyverek hagyományos vásárlója, s miközben igyekszik a semlegesség látszatát fenntartani, továbbra is veszi az orosz olajat, szenet és műtrágyát.