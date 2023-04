Jog

Súlyos börtönbüntetésre ítéltek egy magas rangú bírót Kínában

Korrupció miatt tizenkét évi börtönbüntetést kapott a kínai legfelsőbb bíróság egyik magas beosztású bírája - jelentette a South China Morning Post című hongkongi lap szerdán.



Meng Hsziang, aki a legfelsőbb bíróság végrehajtó hivatalának tagja volt letartóztatásáig, elismerte, hogy csaknem 20 éven át körülbelül 22,7 millió jüan (1,1 milliárd forint) kenőpénzt fogadott el. A közép-kínai Csengcsou városi középfokú bíróság a szabadságvesztés mellé 2 millió jüan (100 millió forint) bírságot is kiszabott. Az illegálisan megszerzett pénzt és vagyont elkobozzák.



Az ítélet arra is kitért, hogy az 58 éves férfi, aki több mint 3 évtizede volt a pályán, azért kapott ilyen enyhe büntetést, mert az eljárás során megbánást tanúsított, és olyan ügyekben is leleplezte magát, amelyekről a nyomozó hatóságoknak nem volt tudomásuk.



Meng 2003 és 2020 között több vezető pozíciót is betöltött, köztük az ország különböző pontjain állásfoglalásokat adott ki vitatott ítéletek ügyében.



A kínai parlament idei ülésszakán elhangzott, hogy az elmúlt 5 évben összesen 61 legfelsőbb bírósági vezetővel szemben folytattak vizsgálatot, ügyüket büntetéssel le is zárták.