Ukrajnai háború

Szerb védelmi miniszter: hazugság, hogy Szerbia fegyvereket adott el Ukrajnának

Milos Vucevic szerint nyilvánvaló, hogy valaki destabilizálni akarja Szerbiát, és olyan konfliktusba igyekszik belerángatni, amelyben Belgrád nem fog részt venni. 2023.04.12 11:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hazugságnak nevezte Milos Vucevic szerb védelmi miniszter azokat az amerikai hírszerzési értesülésekre hivatkozó állításokat, amelyek szerint Szerbia fegyvereket adott el Ukrajnának.



A Vecernje Novosti című belgrádi napilap internetes oldalán közölt nyilatkozat szerint már sokadszor jelent meg ilyen alaptalan állítás, nyilvánvaló, hogy valaki destabilizálni akarja Szerbiát, és olyan konfliktusba igyekszik belerángatni, amelyben Belgrád nem fog részt venni.



"Több mint tízszer cáfoltuk már az ilyen valótlanságokat, és most újra megtesszük. Szerbia nem adott el, és nem is fog eladni fegyvereket sem az ukrajnai, sem az orosz félnek, sem azoknak az országoknak, amelyek a konfliktus térségében fekszenek. Úgy tűnik, valakinek az a célja, hogy belevonja Szerbiát ebbe a konfliktusba, de mi kitartunk a politikánk mellett" - húzta alá.



A védelmi miniszter megismételte korábbi állítását, miszerint Szerbia valóban elad fegyvereket harmadik országoknak, amelyek távol vannak az orosz-ukrajnai konfliktustól, és mindig fennáll annak a lehetősége, hogy valaki ezeket továbbadja. Ez viszont nem Szerbia problémája, hanem azoké az országoké, amelyek nem tartják be a nemzetközi szabályokat.



A Reuters brit hírügynökség jelentette meg azokat a kiszivárgott amerikai hírszerzési adatokat, amelyek szerint Szerbia fegyvereket adott el Ukrajnának.