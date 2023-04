Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államokban három év után hivatalosan is megszűnt a világjárvány miatti veszélyhelyzet

Az Egyesült Államokban hivatalosan is véget ért a koronavírus-járvány miatt 2020. márciusában kihirdetett országos veszélyhelyzet, miután Joe Biden elnök aláírta az erről szóló törvényt.



Az elnöki hivatal egymondatos keddi közleménye szerint a jogszabály törvényerőre emelése megszünteti a Covid-19-világjárványhoz kapcsolódó veszélyhelyzeti intézkedéseket.



A közegészségügyi veszélyhelyzet május 11-én veszíti érvényét az Egyesült Államokban.



Joe Biden nem értett egyet a kongresszus határozatával, de miután a képviselőház után a szenátus is elfogadta azt márciusban, nem fog vétót emelni.



A kongresszus 435 tagú alsóháza februárban szavazott a republikánus többség által beterjesztett jogszabályról, és ezt csaknem kétszáz demokrata párti képviselő utasította el.



Az országos veszélyhelyzet olyan jogosítványokat adott a kormányzat kezébe, amelyek megkönnyítették a járvány elleni intézkedések meghozatalát. A mindennapi életben viszont a hivatalosan még élő járványügyi veszélyhelyzet kevéssé éreztette hatását az elmúlt hónapokban.



Az Egyesült Államokban 2020. január 30-án kihirdetett közegészségügyi veszélyhelyzetet az akkori elnök Donald Trump hirdette ki, majd 2020. márciusában az országos veszélyhelyzetet is bevezették.



A Covid-19 világjárványnak hivatalos adatok szerint az Egyesült Államokban több mint 1,13 millió halálos áldozata volt.