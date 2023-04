Ukrajnai háború

Egységes katonaköteles nyilvántartást és elektronikus behívót vezetnek be Oroszországban

Törvényt fogadott el az orosz parlament alsóháza kedden a katonakötelesek egységes nyilvántartásának létrehozásáról és az elektronikus behívó bevezetéséről. 2023.04.11 19:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy a törvény a katonai nyilvántartás javításáról és korszerűsítéséről szól, és nincs "második mozgósítási hullám" az országban.



A nyilvántartást a katonai biztosságok fogják vezetni. A behívót elektronikus és levélformában is ki fogják állítani. Az elektronikus behívó kézbesítettnek tekintendő hét nappal azt követően, hogy feltöltik a címzett személyes fiókjába az állami szolgáltatások portálján (Goszuszlugi).



Az elektronikus behívót kapott állampolgároknak 20 napon belül jelentkezniük kell a sorozási hivatalban. Ezen idő alatt a behívottaknak tilos elhagyniuk Oroszországot. Azokkal szemben, akik 20 napig nem tesznek eleget a behívásnak, a hatóságok "ideiglenes intézkedéseket" vezetnek be, például korlátozhatják őket a gépjárművezetés jogában, elutasíthatják esetükben a vállalkozói vagy a tulajdonjogi bejegyzést, a regionális hatóságok pedig kifizetéseket, támogatásokat tarthatnak vissza tőlük. A határozatok öt napon belül távolról is megfellebbezhetők.



A munkáltatók kötelesek az állami szolgáltatások portálján keresztül tájékoztatást adni a katonaköteles alkalmazottjaikról. Ugyancsak adatokkal látja el a nyilvántartást a szövetségi adószolgálat, a belügyminisztérium, az oktatási tárca, a központi választási hivatal, a bíróságok, a nyugdíjpénztár, a szociális alap, valamint más intézmények.



A törvényt a felsőháznak is meg kell szavaznia. A nyilvántartást Vlagyimir Putyin elnök utasítása alapján 2024 áprilisára kell összeállítani.



Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítója kedden bejelentette, hogy az ostromlott Bahmut város 80 százaléka orosz ellenőrzés alá került.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a keddi hadijelentést ismertetve az ukrán fegyveres erők elmúlt egy nap alatt elszenvedett emberveszteségét 610 főben nevezte meg. Mint mondta, közülük több mint 450 katona és "zsoldos" a Donyeck körzetében zajló harcokban esett el.



A tábornok a megsemmisített ukrán harci eszközök és katonai objektumok között nevezett meg három harckocsit, egy lengyel gyártmányú Krab önjáró löveget, egy Sz-300-as légvédelmi rakétarendszerhez tartozó radart és egy lőszerraktárt.



Az orosz ellenőrzés alá került területek több településéről jelentettek kedden ukrán tüzérségi csapást a helyi hatóságok. Donyeckben két civil megsérült belövés következtében.



Az oroszországi Belgorod repterének területén lezuhant egy drón. Személyi sérülés nem történt, a létesítmény kerítésében kisebb kár keletkezett.