Afganisztán

Kitiltották a nőket és családokat az afganisztáni tálibok az éttermek kerthelyiségeiből

Az erényesség terjesztéséért és a bűnbeesés megelőzésért felelős tálib minisztérium illetékesei szerint vallástudósok panaszai és lakossági bejelentések nyomán cselekedtek. 2023.04.11 08:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kitiltották a nőket és családokat az afganisztáni tálibok az északnyugati Herát tartományban az éttermek kerthelyiségeiből - közölték hétfőn a radikális iszlamisták egyik minisztériumának tisztségviselői.



Az erényesség terjesztéséért és a bűnbeesés megelőzésért felelős tálib minisztérium illetékesei szerint vallástudósok panaszai és lakossági bejelentések nyomán cselekedtek, miután ezeken a helyeken nem biztosították a nemek szerinti elkülönítést, illetve nem tartották be a hidzsáb, vagyis a muszlim fejkendő megfelelő viselésére vonatkozó előírásokat.



A nőkre és családokra vonatkozó kültéri étkezési tilalom egyelőre csak Herátra terjed ki, és az érintett éttermek teraszai továbbra is nyitva állnak a férfiak előtt.



Baz Mohammad Nazir, a tárca heráti igazgatóságának helyettes vezetője mindemellett tagadta és propagandának nevezte azokat a sajtójelentéseket, miszerint minden étteremből kizárták volna a nőket és családokat. Hangsúlyozta, a tilalom csak a kerthelyiséggel vagy parkos résszel rendelkező létesítményekre vonatkozik, ahol nők és férfiak találkozhatnak. "Parkszerűek voltak, de étteremnek nevezték őket, nők és férfiak pedig egy helyen voltak. Istennek hála, sikerült ezt rendbe tenni. Felügyelőink pedig megfigyelnek minden parkot, ahová férfiak és nők vegyesen járnak" - mondta a tárca heráti igazgatóságának vezetője.



Hatalomba való visszatérésük után a tálibok szigorúan korlátozták a nők jogait általában, ismét rájuk kényszerítették az iszlám - értelmezésük szerinti - szigorú előírásait, kizárva őket a közéletből és nagyrészt az oktatásból. A nőknek egyebek között azt is megtiltották, hogy parkokba beléphessenek.



Nazir mindemellett tagadta azokat az értesüléseket is, miszerint betiltották volna a külföldi filmeket, televíziós műsorokat, illetve zenéket tartalmazó DVD-k árusítását a tartományban. Mint mondta, mindössze ajánlották a boltosoknak, hogy ne áruljanak ilyen portékát tekintettel arra, hogy az ellentétes a muszlim erényekkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy az ajánlásokat nem követő üzleteket idővel bezáratták.