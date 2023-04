Terror

Élőben közvetítette a támadást az amerikai bankban lövöldöző férfi

A bank alkalmazottja volt az a férfi, aki munkahelyén 4 embert lőtt le, másik 9-et pedig megsebesített hétfő reggel az Egyesült Államokban, Kentucky állam fővárosának, Louisville-nek a központjában.



A rendőrség helyi idő szerint délután tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a 23 éves Connor Sturgeon az egyik közösségi oldalon élőben közvetítette a támadást.



Lousville megbízott rendőrfőnöke beszámolt arról, hogy a férfit a rendőrökkel vívott tűzpárbajban lelőtték. Jaqueline Quinn-Villaroel hozzátette, remélik, hogy az interneten megjelent erőszakos felvételeket sikerült mindenhonnan eltávolítani.



A sérültek közül ketten rendőrök, egyikük, egy 26 éves tiszt állapota válságos; rajta műtétet hajtottak végre. Louisville egyetemi kórházának szóvivője azt közölte, hogy a sérültek közül többeket már hazaengedtek.



A lövöldözésről szóló bejelentés után néhány percen belül kiérkeztek a helyszínre a rendőrök, akik ezzel több ember életét mentették meg - hangzott el a sajtóértekezleten, ahol azt is közölték, hogy a tettes a banknyitás előtt nyitott tüzet a kollégáira, akik épp értekezletet tartottak.



Craig Greenberg, Louisville polgármestere úgy fogalmazott, hogy "célzott, erőszakos" cselekményről volt szó.



Nem sokkal a Lousville belvárosában történt erőszakos cselekmény után a város egy másik kerületében is lövöldözésben halt meg egy ember, egy másik pedig megsebesült - mondták el az illetékesek a tájékoztatón, de az is elhangzott, hogy a két eset között nincs kapcsolat.

UNRESTRICTED WARFARE ALERT!



ACTIVE SHOOTER in Louisville, KY.



Louisville police report at least 5 dead and 6 wounded. pic.twitter.com/E1u2q35N4F — Stew Peters (@realstewpeters) April 10, 2023