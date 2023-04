Ukrajnai háború

Ukrán parancsnok: az orosz erők a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák Bahmutban

A Donyeck megyei Bahmutban az orosz erők a felperzselt föld taktikáját kezdték alkalmazni, a városban a helyzet súlyos, de az ukrán csapatok ellenőrzésük alatt tartják - jelentette ki hétfőn Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi erők parancsnoka.



A katonai vezető megjegyezte, hogy ugyanezt a taktikát alkalmazták az orosz csapatok Szíriában is. Kifejtette, hogy légicsapásokkal és tüzérségi tűzzel rombolják le az épületeket és katonai állásokat a városban. Kiemelte, hogy az ukrán katonák támadó műveleteikkel kimerítették a Wagner orosz zsoldoscsoport tartalékait, ezért az orosz hadsereg most kénytelen különleges erőket és légideszant egységeket bevonni a Bahmutért folyó harcokba.



Szirszkij az elmúlt hetekben többször is járt Bahmutnál. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint legutóbb április 9-én kereste fel a város térségében szolgálatot teljesítő ukrán alakulatokat, amelyeknek a parancsnokai jelentést tettek a harcok állásáról.



Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegramon közölte, hogy fogolycserével újabb száz ukrán katona térhetett haza orosz fogságból. Jermak nem közölte, hogy Kijev az ukránokért cserébe hány orosz foglyot adott át Moszkvának.



Az Ukrajinszka Pravda megyei kormányzói hivatalok beszámolóiból készített összeállításában azt írta, hogy vasárnap az orosz erők Ukrajna nyolc régióját lőtték, öt helyi lakos sérült meg.



Az ukrán 110. gépesített dandár hétfőn a Facebookon arról számolt be, hogy lelőttek egy orosz Mi-24-es helikoptert Donyeck megyében.



Az ukrán vezérkar hétfői összesítése szerint az elmúlt napban mintegy 670 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége megközelítette a 179 ezret. Az elmúlt napon az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett egy harckocsit, tíz tüzérségi rendszert és 11 drónt. Az orosz erők eddig 307 repülőgépet, 292 helikoptert, 3637 harckocsit, 2750 tüzérségi rendszert és 2323 drónt veszítettek Ukrajnában.



A Luhanszk megyei kormányzói hivatal a Telegramon arról írt, hogy az orosz erők helyi lakosokat fognak el és szállítanak ismeretlen helyre. Közleményük szerint többek között Sztarobilszk településen kutatták át az Ukrajna-párti lakosok lakásait, és több embert elvittek. Ezen felül a kormányzói hivatal azt is közölte, úgy értesült, hogy több helyről ukrán elhunytak sírköveit vitték el a temetőkből Kagyijivkába, ahol lecsiszolják róluk a neveket, és a helyükre elesett orosz katonák nevét vésik, így háromszor olcsóbban jutnak a sírkőhöz, mintha újat rendelnének.