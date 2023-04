Tragédia

Neten vett gömbhalat az idős házaspár, mindketten belehaltak

Idős házaspár halt meg, miután mérgező gömbhalat evett Malajziában. Lányuk az eset után szigorúbb törvényeket követel, hogy senki más ne juthasson a szülei sorsára.



Ng Chuan Sing és felesége, Lim Siew Guan, mindketten a 80-as éveik elején jártak, és tudtukon kívül legalább két gömbhalat vásároltak egy online árustól március 25-én – közölték a hatóságok a déli Johor államban.



Ugyanazon a napon Lim megsütötte a halakat ebédre, és légzési nehézségeket, illetve remegést kezdett tapasztalni. Egy órával az étel elfogyasztása után férje, Ng is hasonló tüneteket kezdett mutatni.



A házaspárt kórházba szállították és felvették az intenzív osztályra, Limet pedig helyi idő szerint este 7 órakor nyilvánították halottnak. Ng nyolc napra kómába esett, de állapota rosszabbodott, és szombat reggel meghalt – mondta a pár lánya, Ng Ai Lee, aki vasárnap, a temetésük előtt sajtótájékoztatót tartott a pár otthonában.



Ng felelősségre vonást követelt szülei haláláért és szigorúbb törvényeket Malajziában, ahol legalább 30 gömbhalfaj található a környező vizekben.



„A halálukért felelősöket a törvény értelmében felelősségre kell vonni, és remélem, hogy a hatóságok felgyorsítják a nyomozást” – mondta Ng. „Azt is remélem, hogy a malajziai kormány megerősíti a jogszabályi környezetet, és segít felhívni a közvélemény figyelmét a gömbhal-mérgezésre, hogy az ilyen esetek ne ismétlődhessenek meg” - írta a CNN-re hivatkozva az RTL.



A malajziai törvények tiltják a mérgező és ártalmas élelmiszerek, például a gömbhalhús árusítását, és a bűncselekményért 10 000 RM (2300 dollár) pénzbírság vagy két évig terjedő börtönbüntetés jár.



A veszélyek ellenére a mérgező gömbhalat sok malajziai vizes piacon árulják, mondták a szakértők. A gömbhal húsa, amelyet általában „fugu” néven emlegetnek, annak ellenére, hogy halálos mérget tartalmaz, drága csemegeként is élvezhető, például Japánban.



A japán törvények értelmében a fugu szakácsoknak hosszú, akár három évig tartó tanfolyamon kell részt venniük, mielőtt engedélyt kapnak arra, hogy a halat ételként kezeljék és elkészítsék. Az egészségügyi minisztérium szerint a helytelenül elkészített fugu az egyik leggyakoribb oka az ételmérgezéseknek Japánban.



A méregnek nincs ismert ellenszere.