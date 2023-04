Több ember meghalt egy lövöldözésben az Egyesült Államokban - videó

Legkevesebb négy embert agyonlőtt és nyolcat megsebesített hétfőn egy fegyveres támadó az Egyesült Államokban, a Kentucky állambeli Louisville központjában egy banknál.



A rendőrség első sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a sebesültek közül kettő rendőr, egyikük állapota válságos. A további hat sebesült közül egy embert szállítottak kórházba válságos állapotban. A lövöldöző életét vesztette.



A reggeli órákban kezdődött lövöldözésről szóló bejelentésre néhány percen belül kiérkeztek a rendőrök, akik tűzpárbajba keveredtek a fegyveressel. A támadót a közlés szerint rövid idő alatt "ártalmatlanították". Azt egyelőre nem közölték, hogy a tettest a rendőrök lőtték-e le, vagy magával végzett.



A tájékoztatón a város rendőrfőnök-helyettese azt is elmondta, hogy a rendőrök beavatkozása nagy valószínűséggel emberéleteket mentett meg. A fegyveres incidens részleteit vizsgálják, a hatóságok hosszú ideig tartó helyszíneléssel számolnak.



Elhangzott, hogy a fegyveresnek kapcsolata volt a bankkal, de egyelőre nem világos, hogy a pénzintézet, az Old National Bank jelenlegi vagy korábbi alkalmazottjáról van-e szó.

BREAKING NEWS: Police say there is an active shooter situation in Louisville, Kentucky and there are "multiple casualties."



The Louisville Metro Police say there is an "active aggressor" near the city's downtown baseball stadium. pic.twitter.com/dQiLoGNo6G