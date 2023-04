Háború

Katonai segélyt küldenének amerikai törvényhozók Tajvan számára önvédelemének erősítésére

Mike Gallagher republikánus képviselő arra reagált, hogy a Kínai Népköztársaság katonasága hadgyakorlatot kezdett közvetlenül az általa Kína részének tekintett Tajvan partjainál. A kínai katonai gyakorlatot azután indították, hogy szerdán az Egyesült Államokban - a kínai kormány határozott figyelmeztetése ellenére - találkozott a tajvani elnök és az amerikai Szenátus alsóházának elnöke.



Mike Gallagher az AP-nek és a Fox News-nak adott interjúban is kijelentette, hogy a Képviselőház szakbizottságának munkájában arra koncentrál, hogy erősítsék a szigetország kormányának védelmi képességét, és arra ösztönzi a Kongresszust, hogy küldjön katonai segélyt Tajvannak. Azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak gyorsan fegyverrendszereket kellene szállítania Tajvan számára önvédelmi képességének erősítésére.



Szombaton Michael McCaul, a Képviselőház külügyi bizottságának elnöke arról beszélt, hogy a kínai reakciók és a hadgyakorlatok nem fogják elriasztani az Egyesült Államokat, éppen ellenkezőleg, megerősítik az elkötelezettségét Tajvan iránt, és megszilárdítják a Kínai Kommunista Párttal szembeni elszántságot.



A republikánus bizottsági elnök szombaton tért vissza Tajvanról, ahol kétpárti kongresszusi küldöttség élén háromnapos látogatást tett, amelynek során törvényhozókkal és kormánytagokkal tárgyalt, valamint fogadta őt az Egyesült Államokból visszatérő tajvani elnök is.



Michael McCaul Tajvanról nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy amennyiben Kína megtámadná a szigetet, úgy az "asztalon van amerikai katonák küldése" oda.



Kína a héten kezdett hadgyakorlat során a többi között precíziós csapások végrehajtását gyakorolta tajvani célpontok ellen, több tucat vadászrepülő, és hadihajó vett részt a katonai gyakorlatban.



Az Egyesült Államok "Egy Kína" politikájának jegyében hivatalosan nem tart fenn diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, de támogatja önvédelmi erőfeszítéseit Kínával szemben.