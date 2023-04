Háború

Moszkva harckocsivadászokat küld a harctérre

A speciálisan kijelölt és kiképzett csoportok a Kijev által Nyugatról kapott páncélosok ellen fognak fellépni - közölte egy védelmi tisztviselő. 2023.04.10 02:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Oroszország harckocsi-vadász csoportokat állít össze, amelyek a nyugati támogatói által Kijevnek biztosított modern páncélosok ellen fognak harcolni - mondta egy magas rangú védelmi tisztviselő egy vasárnap megjelent interjúban.



A Zvezda tévécsatornának nyilatkozva Jevgenyij Arifulin, aki a közép-oroszországi Nyizsnyij Novgorodtól nem messze található katonai kiképzőközpontot vezeti, elmondta, hogy az egységek létrehozására vonatkozó parancsot Junusz-Bek Jevkurov orosz védelmi miniszterhelyettes adta ki. Az orosz hadsereg ezután kidolgozta a cél elérése érdekében az "oktatási irányelveket", amelyeket a gyakorlótéren hajtanak végre - tette hozzá.



"Ez nagyszabású, rendszerszintű munka, amelyet állami szinten végeznek" - mondta a katonai tisztviselő.



A létesítményben a "tankvadászok" mellett több területen is kiképzik a szolgálat tagjait, megtanítják őket például különböző rakétarendszereket működtetni - tette hozzá Arifulin. A létesítmény egyszerre akár 700 katonát is ki tud oktatni - közölte a tisztviselő.



Mivel a hangsúlyt a nyugati páncélosok elleni küzdelemre helyezik, Arifulin megjegyezte, hogy az orosz hadsereg tanulmányozta az összes ilyen harckocsit, köztük az amerikai M1 Abrams, a német Leopárdok, a brit Challengers és a francia Leclercek. "Ismerjük az összes erősségüket és gyengeségüket, és kiképezzük a személyzetet a velük való harcra" - mondta.



A "tankvadász" csoportok tagjait olyan veterán kiképzők képzik ki, akik az elmúlt évtizedekben több konfliktusban is részt vettek, köztük a jelenleg is zajló ukrajnai hadjáratban - jelentette a Zvezda. Hozzátette, hogy ezek a csoportok csak kis létszámú katonákból állnak, akik többnyire páncéltörő irányított rakétavetőkkel vannak felfegyverezve, és túlnyomórészt felderítő drónokat használnak.



Március végén Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy becsülte, hogy Ukrajna több mint 400 nyugati gyártmányú harckocsit kap. A páncélosok már elkezdtek megérkezni az országba, a német védelmi minisztérium a múlt hónapban közölte, hogy 18 Leopard 2 A6-os harckocsi, valamint lőszerek és pótalkatrészek érkeztek célba.



Az év elején egyes orosz vállalkozások és tisztviselők pénzjutalmat ajánlottak fel az Ukrajnában található nyugati haditechnikai eszközök megsemmisítéséért. Januárban például Alekszandr Oszipov, az oroszországi Zabaikalskij régió kormányzója aláírt egy parancsot, amelyben hárommillió rubelt (37 000 dollár) ígért a helyi katonáknak egy működőképes Leopard 2 harckocsi elfogásáért, vagy egymillió rubelt (12 000 dollár) egy harckocsi megsemmisítéséért.

Moszkva többször is figyelmeztette a Nyugatot, hogy a Kijevbe irányuló fegyverszállítások a konfliktus közvetlen résztvevőjévé teszik. A Kreml sajtótitkára, Dmitrij Peszkov az Ukrajnának szánt tankszállításokat kommentálva azt mondta, hogy ez a páncélos "ugyanúgy elég, mint a többi", és nem változtatna az ellenségeskedések végső kimenetelén.