Konfliktus

A NATO az eddigi legnagyobb légi hadgyakorlatot tartja

A NATO minden idők legnagyobb légiharc-gyakorlatát tervezi megtartani a nyáron - jelentették be. Az "Air Defender 23" elnevezésű, június 12. és június 24. között tartandó gyakorlatokon várhatóan több tucatnyi nemzet több száz repülőgépe vesz részt.



Összesen 10 ezer katona és 220 repülőgép vesz részt a hadgyakorlatokon - közölte a Bundeswehr, hozzátéve, hogy "az európai légtérben" fognak gyakorolni. Az Egyesült Államok 100 repülőgépet szállít a saját készleteiből - áll a közleményben. Berlin szerint a gyakorlatokat főként német terület felett tartják, bár egy, a Bundeswehr által közzétett térkép szerint az Oroszországgal határos Észtország és az Ukrajnával határos Románia légterét is használhatják.



A gyakorlatok tervét "egy 5. cikk szerinti segítségnyújtási forgatókönyv alapján modellezték" - közölte a Bundeswehr, és "kihívást jelentő légi műveleti kiképzésnek" nevezte a résztvevő csapatok számára. A gyakorlat célja a résztvevő nemzetek közötti együttműködés "optimalizálása" és a katonai blokk "erejének" demonstrálása.



A gyakorlaton összesen 24 nemzet vesz részt, köztük Finnország, amely csak április elején csatlakozott a NATO-hoz. Svédország, amely még nem csatlakozott a blokkhoz, szintén részt vesz a gyakorlaton.



Az amerikai légi nemzeti gárda a német vezetésű júniusi gyakorlaton használt repülőgépek mintegy felét az Egyesült Államok légi gárdája biztosítja. Parancsnoka, Michael Loh altábornagy fenntartotta, hogy nincs olyan meghatározott forgatókönyv, amely a NATO-erőket egy adott ellenféllel szemben állítaná a gyakorlatok során. Ennek ellenére a hét elején tartott tájékoztatóján mégis megemlítette Moszkvát.



"Ez most a szövetség gyors, hiteles erővel való összefogását jelenti, hogy ha Oroszország valaha is felsorakozik a NATO határainál, mi készen állunk" - mondta szerdán. "Minden centimétert meg fogunk védeni".



Hasonló hangot ütött meg a német légierő is. "Nem fogunk levelet írni Oroszországnak" - mondta parancsnoka, Ingo Gerhartz altábornagy, hozzátéve, hogy szerinte "megértették az üzenetet".



A gyakorlatok egybeesnek a Defender Europe 23 elnevezésű, az Egyesült Államok által vezetett különálló hadgyakorlattal. "Ez az évente megrendezett, közel két hónapos gyakorlat az amerikai bázisú erők stratégiai bevetésére, a hadsereg előre elhelyezett készleteinek alkalmazására és az európai szövetségesekkel és partnerekkel való interoperabilitásra összpontosít" - mondta a Pentagon helyettes sajtótitkára, Sabrina Singh a hét elején újságíróknak.



Összesen 9000 amerikai katona, 26 másik nemzet 17 ezer katonájával együtt vesz részt a gyakorlaton, amely tíz európai országban zajlik majd - mondta Singh. Washington már megkezdte a gyakorlathoz szükséges felszerelés Európába szállítását - tette hozzá. A Pentagon szerint az első felszerelések már megérkeztek.