Háború

Az ukrán egyház betiltja az orosz nyelvű imákat

A kijevi ikonikus Pecserszk Lavrában mostantól ukránul kell elmondani az imákat - közölte vasárnap a nemrég alakult Ukrán Ortodox Egyház (OCU) vezetője. A történelmi kolostort a közelmúltig a kanonikus ukrán ortodox egyházhoz (UOC) tartozó szerzetesek foglalták el.



A kolostor a közelmúltban az UOC és az ukrán kormány közötti patthelyzet középpontjába került. A Kijev által támogatott egyház most azt tervezi, hogy az ortodox húsvéti ünnepek alatt a Lavrában tartanak majd imákat.



Kijev még 2022. december 2-án jegyezte be a Lavrát OCU-kolostorként, azon a napon, amikor Vlagyimir Zelenszkij elnök megtiltotta minden Oroszországgal "kapcsolatban álló" vallási szervezet működését Ukrajnában.



Az UOC szerzetesei egészen a közelmúltig a kolostorban éltek. Március végén Kijev felmondta az ukrán hatóságok és az UOC közötti bérleti szerződést, amely lehetővé tette, hogy a szerzetesek a Lavrában éljenek. A szerzetesek nem voltak hajlandóak elhagyni a kolostort, és panaszt nyújtottak be a kijevi bírósághoz a döntés ellen. Ügyük tárgyalására a tervek szerint április folyamán kerül sor.



Az OCU nem akarja "kilakoltatni a szerzeteseket" - mondta Epifánia metropolita az ukrán médiának. "Azt akarjuk, hogy az "orosz világ" szelleme többé ne uralkodjon itt" - tette hozzá, ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy "a Lavrának ukránnak kell lennie; az ukrán nyelvű és Ukrajnáért szóló imákat mindig ott kell tartani".



Azt is állította, hogy az OCU már most is rendszeresen tart imákat a kolostor UOC szerzetesek által kiürített felső részében, és "békésen és nyugodtan" imádkozni fog a még általuk elfoglalt alsó Lavrában is. Az OCU metropolitája ragaszkodott ahhoz, hogy a kolostor "ukránosítása elkerülhetetlen".a



A kolostor és az ukrán hatóságok közötti feszültségek még 2022 novemberében eszkalálódtak, amikor az ukrán biztonsági szolgálat (SBU) büntetőeljárást indított a Lavrában a Kijev és Moszkva között zajló konfliktus közepette az Oroszországot dicsőítő énekek miatt.



Az UOC történelmi kapcsolatokat ápol az orosz ortodox egyházzal, és az ukrán hatóságok azzal vádolták, hogy az Oroszországgal való katonai konfliktus közepette biztonsági fenyegetést jelent. Az SBU razziákat tart az UOC templomaiban, állítólag fegyverraktárak és árulásra utaló bizonyítékok után kutatva.



Március végén az ukrán bűnüldöző szervek letartóztatták Pavel metropolitát, az UOC egyik vezető papját, aki a larvai szerzetesek vezetője volt. Az SBU vallási gyűlöletkeltéssel és "az orosz katonai agresszió igazolásával és tagadásával" vádolta.



Moszkva Pavel szabadon bocsátását követelte, miközben vallásüldözéssel vádolta Zelenszkij kormányát. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) jelentése a múlt hónapban szintén azt mondta, hogy az ukrán kormány intézkedései diszkriminatívak, ami Kijev részéről megrovást váltott ki.