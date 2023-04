Mérgező füstfelhő gomolyog Hamburg felett - videók

Hamburg lakosait riasztották az észak-németországi kikötőváros központja felé sodródó mérgező füstfelhő miatt, amely egy vasárnap reggeli nagy tűz miatt "hatással lehet a belélegzett levegőre" - közölték a helyi hatóságok.



"Hamburg térségében a lakosságot a tűz miatt a belélegzett levegőben lévő füstgázok és kémiai összetevők érinthetik" - olvasható a hamburgi tűzoltóság hivatalos figyelmeztetésében, amely a riasztási fokozatot "rendkívüli veszélynek" minősítette, mondván, hogy "a füstfelhő a városközpont felé tart".



A helyi média beszámolói szerint a Hamburg-Mitte kerület Rothenburgsort negyedében "több raktárépületet" is elborított a nagy tűz, amely helyi idő szerint vasárnap hajnali fél öt körül keletkezett. Számos robbanás hallatszott, és a közösségi médiában közzétett képek a levegőben gomolygó füstfelhőket mutattak.

📝🇩🇪Germany: Major fire in Hamburg: warehouses are on fire: a major fire broke out in Hamburg-Rothenburgsort early on Easter Sunday. Warehouses burned on Billstraße,small explosions could be heard.

The fire brigade classified the fire and the smoke development as "extreme danger" pic.twitter.com/iZ11GaHTqj