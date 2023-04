Konfliktus

Csaknem kétmillió fel nem robbant bombától tisztították meg Laoszt az USA háborúja után

Több mint 1,8 millió fel nem robbant bombát távolítottak el Laoszban 1996 és 2023 februárja között - derült ki a héten a délkelet-ázsiai ország munkaügyi és szociális jóléti minisztériumának adataiból.



Padeumphone Sonthany miniszter szerint összesen 1 808 254 fel nem robbant bombát (UXO) távolítottak el egy 80 000 hektáros területről, így a földterületet biztonságossá tették a földművelés és a mezőgazdasági fejlesztés más formái számára.



A számadatokat az ország fővárosában, Vientiane-ban tartott sajtótájékoztatón jelentették be kedden, a 18. alkalommal megrendezett Nemzetközi UXO/MINE tudatossági napon.



Laosz egy főre vetítve a világ legsúlyosabban bombázott országa. 1964 és 1973 között az amerikai hadsereg több mint kétmillió tonna bombát dobott le az országra a vietnámi háború alatt - többet, mint Németországra és Japánra együttvéve a második világháborúban. Becslések szerint a ledobott bombák mintegy 30%-a nem robbant fel.



Az USA a vietnámi háború idején hosszan tartó bombázásokat - az úgynevezett "titkos háborút" - folytatott Laoszban, hogy megzavarja az ország és Vietnám közötti ellátási vonalakat. A CIA által titokban végrehajtott támadások mértékét egy 1971-es kongresszusi meghallgatás, valamint az amerikai média vizsgálatai során fedték fel.



Az 1,8 millió UXO-ból, amelyet ebben az időszakban eltávolítottak és biztonságosan felrobbantottak, 1 056 393 kazettás bombák voltak. További 4 336-ot "nagy" bombaként jellemeztek, 2 456 pedig taposóakna volt. Mintegy 745 069 egyéb típusú lőszer szerepelt a kínai Hszinhua hírügynökség által közölt statisztikában, amely a laoszi média múlt szerdai jelentéseire hivatkozott.



A jelentés szerint 2015 és 2022 között 2846 ember szenvedett UXO-kkal kapcsolatos balesetet, és országszerte 4092 falu lakosságát tájékoztatták az UXO-k jelentette kockázatokról. Hozzátette, hogy a lőszerek továbbra is komoly veszélyt jelentenek a polgári lakosságra, és továbbra is akadályozzák a mezőgazdasági termelés növekedését.



Laoszban a rizs az egyik legfontosabb mezőgazdasági termék, a termőterület több mint 60%-át használják a termesztésére.



Becslések szerint mintegy 80 millió fel nem robbant éles bombát rejt még Laosz, amelyek az amerikai erők által korábban az országra ledobott 270 millió kazettás bomba termékei.