Erőszak

Román fiatalok szexet imitáltak a tanárukkal, megalázó felvételt készítettek róla - videó

Romániában, egy Prahova megyei iskolában a diákok szexet imitáltak az egyik tanárukkal, a cselekményt pedig videóra is vették, majd feltöltötték az internetre. A fiatalok a felvételen szexuális aktusra utaló mozdulatokat tesznek, az egyik fiú meg is emeli a tanárnő szoknyáját, de a pedagógus látszólag tudomást sem vesz arról, hogy mi történik körülötte, csak próbálja tovább tartani az angolórát - írta a Transtelex.



A felvételen az is látható, ahogy az egyik fiatal az asztalra áll, majd megpróbálja a nő fejét az ágyékához szorítani, később pedig megpróbálja megrúgni a tanárt. Ezután a fiatal füstöt fúj a nő arcába.



Romániában a videó hatalmas közfelháborodást keltett, a rendőrség is nyomozni kezdett közszeméremsértés miatt. A tankerület időközben közölte: írásbeli megrovást kaptak a felvételen látható diákok, a magatartásukat is lepontozták.