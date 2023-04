Ezrek menekültek Mianmarból Thaiföldre az intenzív harcok miatt

Mintegy tízezren menekültek el a harcok elől a nyugat-mianmari Kokko településről, amely egy junta-barát milícia kezén van, és számos kínai tulajdonban lévő kaszinó működik benne - írta pénteken a BBC hírportálja a thaiföldi hatóságokra hivatkozva.



A BBC szerint a két évvel korábbi katonai hatalomátvétel után most menekülnek át legnagyobb számban mianmariak a határon.



A 2021 februári katonai hatalomátvétel óta ez az egyik legnagyobb menekülthullám Mianmarból.



A hadsereg egyelőre nem adott ki közleményt a harcokról.



Két évvel a puccs után a hadseregnek még nem sikerült átvenni az ellenőrzést az ország jelentős területein. Tovább folytatja a harcot a katonasággal évtizedek óta konfliktusban álló etnikai fegyveres csoportokkal a határtérségekben, valamint a nemrégiben alakult Népvédelmi Erőkkel (PDF) az ország többi részén.



Az államcsíny óta sok ezer ember halt meg, és mintegy 1,4 millión menekültek el otthonukból. Az ENSZ szerint megközelítőleg a népesség egyharmada szorul humanitárius segélyre.



A legutóbbi harcok azután kezdődtek, hogy a Karen Nemzeti Felszabadító Hadsereg (KNLA) és szövetségesei határőrállásokra támadtak szerdán Kokko közelében. A két fél vesztesége együttesen meghaladta a nyolcvan embert - közölte a KNLA a BBC thaiföldi munkatársával.



A határmenti térségben tevékenykedő segélymunkások sürgős humanitárius segélyt kértek az iskolákban, kolostorokban és gumiültetvényeken átmenetileg elszállásolt menekültek ellátására.

