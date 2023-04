USA

Zendülésre hivatkozva zárta ki két képviselőjét Tennessee állam törvényhozása

2023.04.07 10:55 MTI

Kizárta két tagját csütörtökön Tennessee állam képviselőháza, a két demokrata párti politikus a múlt héten aktívan részt vett a törvényhozás munkájának megzavarásában, és az ülésteremben tüntetett.



Kirekesztésükről a szövetségi állam parlamentjének republikánus többsége határozott hosszú vita után.



Justin Jones és Justin Pearson múlt csütörtökön hangosbeszélőn buzdította az ülésterem karzatán összegyűlt tüntetőket, akik a fegyvertartási törvények szigorítását követelték, a Nashville-i iskolai lövöldözés után. A két politikushoz csatlakozott egy harmadik demokrata képviselő, Gloria Johnson is, akinek kizárása a törvényhozásból egy szavazat híján nem kapta meg a szükséges többséget.



A kizárási eljárás idején a Nashville-i törvényhozás épülete előtt és az épületben ismét tüntetők jelentek meg, akik újra a fegyvertartás szigorítása mellett és az eljárás alá vont politikusok mellett tüntettek. Tennessee államban a múlt hétfői, 6 halálos áldozatot követelő iskolai lövöldözés nyomán kezdődtek tüntetések, amelyeket részben középiskolai diákok szerveztek a fegyvertartás szigorítása érdekében.



A kizárt képviselők egyike, Justin Pearson demokráciaellenes lépésről beszélt és azt mondta, annak érdekében harcol, hogy gyerekek ne veszítsék életüket fegyveres erőszak miatt.



A republikánus képviselők hangsúlyozták, hogy a képviselők felkelést szítottak múlt heti fellépésükkel, amikor a tüntetők élére állva akadályozták a törvényhozás munkáját. Gino Bulso republikánus képviselő kifogásolta, hogy az érintettek változatlanul nem hajlandók elismerni, hogy hibáztak, és hozzátette, hogy amennyiben a törvényhozás nem lépne a szankciók terén, az felhívás lenne további zendülések elkövetésére az ülésteremben.



Az állami törvényhozás a kizárásról szóló szavazás előtt több törvényt is elfogadott, amely az iskolák biztonságának fokozását célozzák.



A Fehér Ház szóvivője, Karine Jean-Pierre napi sajtótájékoztatóján, csütörtökön a kizárásra vonatkozó indítványt sokkolónak, demokráciaellenesnek és példátlannak nevezte.



A képviselők kizárását Tennessee állam alkotmánya a szabályok súlyos megsértése esetén lehetővé teszi, de ezzel az eszközzel a XIX. század közepe, a polgárháború óta csak néhány esetben éltek. A képviselői hely visszaszerezhető egy újból kiírt választás útján, amelyen a kizárt képviselő is elindulhat.