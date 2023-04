Lengyelország

A lengyel elnök két új minisztert nevezett ki

A beiktatottak egyike a Lengyelországba beáramló ukrán gabonaexport kapcsán előző nap lemondott mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert váltja fel.

Két új minisztert nevezett ki csütörtökön Andrzej Duda lengyel elnök, a beiktatottak egyike a Lengyelországba beáramló ukrán gabonaexport kapcsán előző nap lemondott mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert váltja fel.



Andrzej Duda a mezőgazdasági tárca élére Robert Telust iktatta be, ő lett Mateusz Morawiecki 2019 novemberében beiktatott második kormányának negyedik mezőgazdasági minisztere. Telus a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság képviselője, eddig a szejm (parlamenti alsóház) mezőgazdasági bizottságának elnöke volt.



A másik új miniszter, Janusz Cieszynski a digitalizációért lesz felelős. Cieszynski eddig a kiberbiztonságért felelős kormánybiztosként, a kormányfői hivatal államtitkáraként dolgozott. A digitalizációért felelős tárca nélküli miniszter posztja 2020 óta betöltetlen volt, a terület egyenesen a kormányfő hatáskörébe tartozott.



A mezőgazdasági tárca éléről szerdán lemondott Henryk Kowalczyk a miniszterelnökség gazdaságpolitikai bizottságát irányító kormányfőhelyettesként megmarad Morawiecki kabinetjében. Kowalczyk tárcavezetőként is betöltötte a kormányfőhelyettesi posztot.



Kowalczyk szerdán azzal indokolta meg lemondását, hogy nem teljesül a mezőgazdasági minisztérium és az alacsony gabonaárak miatt tiltakozó gazdák közötti, a lengyel agrárpiac védelméről szóló megállapodás egyik fő pontja. Az Európai Bizottság ugyanis a bejelentések szerint júniustól egy évvel meghosszabbítja a kvóta- és vámmentes gabonaimportot Ukrajnából.



Piotr Müller lengyel kormányszóvivő egy csütörtöki rádióinterjúban elmondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai varsói látogatásakor előzetes megállapodás született a gabonaügy kezeléséről. Az ukrán és a lengyel fél egyértelműen meg fogják határozni, ki jogosult a mezőgazdasági termékek szerződésekben rögzített ki-, illetve behozatalára - jelentette be Piotr Müller. Hozzátette: a kétoldalú intézkedések várhatóan áprilisban lépnek életbe.



Andrzej Duda a beiktatási ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az Ukrajnából beáramló termékeket a határon ellenőrizzék.