Koronavírus-járvány

Veszélyeztetett csecsemők és kisgyerekek oltását kezdik júniustól Angliában

A hat hónap és négy év közötti korcsoport különösen veszélyeztetett tagjaira terjesztik ki az oltási kampányt. 2023.04.06 20:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Júniustól krónikus egészségi problémákkal küszködő csecsemők és kisgyerekek is megkaphatják a koronavírus-fertőzés okozta szövődmények elleni oltást Angliában - közölte csütörtökön a brit kormány.



A döntés értelmében a hat hónap és négy év közötti korcsoport különösen veszélyeztetett tagjaira terjesztik ki az oltási kampányt.



A vakcinát olyan gyerekek kaphatják meg, akik például szívbetegséggel vagy cisztás fibrózissal (CF) küzdenek vagy immunrendszerük bármilyen okból legyengült.



Ők a Pfizer-BioNTech védőoltásból kaphatnak két dózist júniustól, 8-12 hét időközt hagyva a vakcinák beadása között.



A korcsoport veszélyeztetett tagjainak beoltását a brit kormány mellett működő független oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) javasolta, és Steve Barclay brit egészségügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy elfogadta a JCVI ajánlását.



A JCVI indoklásában kiemelte: jóllehet a gyerekek nagyon nagy többségénél semmilyen vagy csak enyhe tünetekkel jár az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzés, a krónikus betegségekkel küzdő gyerekek esetében a fertőzés szövődményei által okozott súlyos megbetegedés kockázata nagyobb.



A vegyesbizottság közölte: a klinikai tapasztalatokra alapozott statisztikák szerint a tartós egészségi problémákkal élő csecsemők és kisgyerekek hétszer gyakrabban kerülnek a gyermekkórházak intenzív osztályaira súlyos szövődményekkel, mint ugyanebből a korosztályból azok, akiknek nincsenek krónikus betegségeik.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint az 56,5 millió lakosú Angliában - az Egyesült Királyság messze legnagyobb népességű országában - eddig összesen csaknem 145 milliót adtak be a koronavírus okozta szövődmények elleni oltás első, második és harmadik dózisából.



Az újonnan kiszűrt fertőződések száma a teljes angol lakosság körében folyamatosan és jelentősen csökken: a tárca legutóbbi heti összesítése alapján az április 1-jén zárult hét napban 21 382 koronavírus-fertőzést azonosítottak, 23 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző egyhetes időszakban.