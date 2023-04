Olaszország

Krónikus leukémiával és tüdőgyulladással kezelik Silvio Berlusconit

Silvio Berlusconi korábbi olasz kormányfőnek szerdai kórházba kerülése után "békés éjszakája" volt, állapota stabil - közölte csütörtök reggeli televíziós interjújában Antonio Tajani olasz külügyminiszter. Később a Berlusconi orvosa által aláírt nyilatkozatban közölték, hogy a 86 éves volt kormányfőt krónikus leukémiával és tüdőgyulladással kezelik.



Tajani - aki egyúttal a 86 éves Berlusconi vezette Hajrá, Olaszország! nevű párt helyettes vezetője - a televízióban elmondta, hogy telefonon beszélt a volt kormányfővel.



"Bízunk abban, hogy az Oroszlán visszatér. Ő soha nem adja fel. Bizakodóak maradunk" - tette hozzá.



Berlusconit szerdán szállították be a milánói Szent Rafael kórházba, ahol a jelentések szerint szív- és érrendszeri, valamint légúti problémákkal vették kezelésbe. Szerdai sajtóértesülések szerint a politikust intenzív osztályra került, ám ezeket a híreket Berlusconi szóvivője, Paolo Emilio Russo nem erősítette meg.



Csütörtök délután a milánói kórház a Berlusconi orvosa által aláírt közleményt adott ki, melyben közölték: Berlusconit az intenzív osztályon krónikus leukémiával és tüdőgyulladással kezelik. Alberto Zangrillo kezelőorvos a közleményben hangsúlyozta, hogy a volt kormányfő "már egy ideje" leukémiában szenved, és a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos megbetegedése "tartós krónikus fázisban" van.



"A jelenlegi kezelés mind a tüdőgyulladás, mind a krónikus leukémia negatív tüneteinek enyhítésére irányul" - áll a közleményben.



Berlusconi a fentieknek megfelelően egyelőre kórházban marad.



A milánói kórház közleménye azt is kiemelte, hogy a rosszindulatú megbetegedés ezen formája nem utolsó stádiumos: a tapasztalatok szerint a betegek a kezelés alatt is jó minőségű életvitelt tudnak folytatni.



A politikus múlt héten négy napot töltött kórházban. Eleinte rutinkezelésekről számoltak be, ám később kiderült, hogy már akkor is szív- és érrendszeri gondokkal kezelték. Családja szerdán meglátogatta őt, testvére, Paolo Berlusconi akkori nyilatkozatában ugyancsak megerősítette, hogy fivére stabil állapotban van. "Olyan, mint egy szikla" - szögezte le a politikus testvére.



A veterán politikus 2016-ban szívműtéten esett át, azóta több alkalommal is ápolták a milánói kórházban. 2020-ban koronavírus-fertőzéssel vitték be, ekkor tüdőgyulladás miatt súlyos állapotba került.



A vállalkozó, médiamágnás Berlusconi 1994-ben lépett a politikai színtérre, újonnan létrehozott pártjával pedig már abban az évben választásokat nyert. Berlusconi három ízben volt Olaszország miniszterelnöke; 1994-től 1995-ig, 2001-től 2006-ig és 2008-tól 2011-ig.