Vallás

Több mint 600 gyermeket molesztáltak szexuálisan katolikus papok Amerikában

A baltimore-i katolikus érsekség évtizedeken át eltussolta a papok és más egyházi vezetők által elkövetett, egészen az 1940-es évekig visszanyúló gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket - állítja a marylandi főügyészi hivatal egy négyéves vizsgálatot követő elmarasztaló jelentésében.



A szerdán nyilvánosságra hozott jelentés szerint több mint 600 gyermeket zaklatott szexuálisan több mint 150 pap, apáca, szeminarista és diakónus. A vizsgálat szerint "megdönthetetlen előzményei" voltak a "mindenre kiterjedő, káros és tartós visszaéléseknek", amelyeket hagytak folytatódni, mivel az egyházmegye tisztviselői inkább az intézmény védelmét választották, mint a gyülekezeteikben és iskoláikban élő gyermekek védelmét.



"Ez a jelentés bemutatja az érsekség romlott, rendszerszintű kudarcát a legkiszolgáltatottabbak - a gyermekek - védelmében, akiknek a biztonságáról gondoskodnia kellett volna" - mondta Anthony Brown főügyész egy nyilatkozatban. A jelentés megjegyezte, hogy "megdöbbentő a bántalmazók és az áldozatok puszta száma, a bántalmazók viselkedésének romlottsága és az a gyakoriság, amellyel az ismert bántalmazók lehetőséget kaptak arra, hogy továbbra is kizsákmányolják a gyerekeket".



Sőt, a visszaélések állítólag annyira elterjedtek, hogy egyes templomokban és iskolákban egyidejűleg több elkövető is dolgozott. A Maryland állambeli Catonsville egyik plébániáján 1964 és 2004 között 11 különböző visszaélő volt.



Az érsekség, az Egyesült Államok legrégebbi római katolikus egyházmegyéje az állami jelentés szerint nem védte meg az áldozatokat, amikor a visszaélésekről szóló vádak felszínre kerültek. Amikor például 1987-ben megtudták, hogy egy lelkész szexuálisan zaklatott egy 14 éves lányt, és elismerte, hogy "felizgatta néhány fiatal lány", az egyházmegye azt mondta az áldozatnak, hogy terápiára fogják járatni, és áthelyezik a gyerekektől távolabbra. Az egyházmegye nem tett további lépéseket, amíg 1994-ben további áldozatok nem jelentkeztek. A jelentés szerint addigra már kilenc másik lányt is molesztáltak, és jelek szerint további áldozatok is voltak, akik úgy döntöttek, hogy nem jelentik az esetet.



A vizsgálat a 2002 előtti visszaélésekre összpontosított, amikor a bostoni érsekség szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak eltussolásáról szóló bombasztikus médiajelentés az egyház reformjaihoz vezetett, beleértve az elkövetők élethosszig tartó eltiltását. A főügyészi hivatal azonban azt állította, hogy a marylandi érsekség nem hajtotta végre teljes mértékben a szükséges reformokat. Például elmulasztotta nyilvánosan felsorolni az összes visszaélést elkövető személyt, akikről tudott, és megengedte, hogy néhányan nyugdíjba vonuljanak, ahelyett, hogy kirúgták volna őket.

A jelentés azt javasolta, hogy Marylandben szüntessék meg a gyermekkori szexuális visszaélésekkel kapcsolatos állítások elévülési idejét, lehetővé téve az áldozatok számára, hogy polgári pert indíthassanak kártérítésükért. Az állami törvényhozók szerdán elfogadtak egy ilyen jogszabályt, jóváhagyva egy olyan törvényjavaslatot, amely megszüntetné a jelenlegi korlátozást, amely szerint az állítólagos áldozatok 38 éves koruk után nem perelhetnek.