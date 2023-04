Olaszország

Kórházba került Silvio Berlusconi

Kórházba került Silvio Berlusconi korábbi olasz kormányfő - közölte a politikus szóvivője szerdán.



A 86 éves politikust a milánói Szent Rafael kórházban ápolják, ahol rendszeresen kap kezelést - mondta el Paolo Emilio Russo. További részleteket nem árult el, így azokat a sajtóértesüléseket sem erősítette meg, hogy a politikus intenzív osztályon lenne.



A kormányerők és az ellenzék politikusai is minél előbbi jobbulást kívántak Silvio Berlusconinak.



Berlusconi a múlt héten is a kórházban töltött pár napot kivizsgálás céljából.



A veterán politikus 2016-ban szívműtéten esett át, azóta több alkalommal feküdt be a milánói kórházba.



A vállalkozó, médiamágnás Berlusconi 1994-ben lépett a politikai színtérre a Hajrá, Olaszország! nevű párttal, mellyel még abban az évben választásokat nyert.



Silvio Berlusconi háromszor volt Olaszország miniszterelnöke; 1994-től 1995-ig, 2001-től 2006-ig és 2008-tól 2011-ig.