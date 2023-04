USA

Több évre elegendő készletet halmoztak fel abortusztablettából Washingtonban

Három évre elegendő készletet halmozott fel abortusztablettából az egyesült államokbeli Washington állam demokrata párti kormányzata - derült ki a kormányzat helyi idő szerint kedden kiadott közleményéből, néhány héttel azt követően, hogy egy texasi bíró felvetette a tabletta országos betiltásának ügyét.



Jay Inslee, Washington demokrata párti kormányzója a múlt hónapban rendelte el a tabletták vásárlását, a teljes mennyiséget pedig március 31-én szállították le.



A tranzakció 1,28 millió dollárba került az államnak.



"Az egészségügyi szolgáltatásokról csakis a páciensnek és az orvosának szabad döntenie, nem pedig egy bírónak Texasban" - fogalmazott Inslee Twitteren, hozzátéve, hogy a vásárlással az államban élők továbbra is hozzáférhetnek majd a tablettához.



"Washington nem fog ölbe tett kézzel ülni, kockáztatva a tétlenség rettenetes következményeit" - szögezte le.



Matthew Kacsmaryk texasi szövetségi bíró márciusban szólalt fel a tabletta országos betiltása mellett, beleértve azon államokat is, ahol az abortusz továbbra is legális. Hozzátette: nemsokára döntést hoz abban az ügyben, mely felszólítaná az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalát (FDA) a tabletta engedélyének visszavonására.



A terhességmegszakításról szóló vita az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának tavaly júniusi döntése után erősödött fel. A bíráknak az úgynevezett Roe kontra Wade ügyben hozott döntése megszüntette az abprtuszjog 1973-as szövetségi védelmét, és a tagállamok jogkörébe utalta a szabályozást.