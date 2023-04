Ítélet

Csaknem tucatnyi bűncselekmény esetében megszűnt a kötelező halálos ítélet Malajziában

Több mint 1300 halálraítélt menekült meg a legsúlyosabb büntetés végrehajtása alól Malajziában, miután az ország törvényhozása hétfőn úgy döntött, megszünteti a 11 meghatározott bűncselekményre vonatkozó kötelező halálbüntetést.



A halálbüntetést életfogytig tartó szabadságvesztéssel váltják fel, ami 30-40 év közötti börtönt jelent. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés lehetősége is kimaradt az új szövegből. Viszont a bírók egyes esetekben, "belátásuk szerint" a jövőben is megítélhetik a halált.



A legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozik például a hazaárulás, a király hatalmának megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés, a terrorizmus, a lőfegyverek birtoklása és a túszejtés. Mindazonáltal a Malajziában halálra ítéltek több mint 60 százalékát kábítószer-kereskedelemben találták bűnösnek.



Ramkarpal Singh törvényi és intézményi reformokért felelős miniszterhelyettes a törvény lényegében egyhangú megszavazása után megerősítette, hogy a szóban forgó 11 súlyos bűncselekmény esetében a legmegfelelőbb büntetés a meghatározott idejű börtön és a botozás kombinációja.



A lépés a helyi igazságszolgáltatás reformjának része, ami azt jelenti, hogy megindul a gyarmati idők maradványainak felszámolása, miközben több szerephez jutnak a bírók, illetve a bíróságok.



A malajziai fejleményeket az áldozatokat képviselő néhány helyi civil szervezet kritikával fogadta, mert véleményük szerint az új helyzetben a gyilkosok idővel szabadlábra kerülnek.



A térségben Malajzia mellett Szingapúrban, Indonéziában, Thaiföldön, Vietnamban és Mianmarban, valamint Laoszban és Bruneiben is van halálbüntetés, de évtizedek óta nem érkezett hír kivégzésről.