USA

Donald Trumpot vád alá helyezték, de ártatlannak vallotta magát - képek, videók

Ártatlannak mondta magát az ellene felhozott vádakban Donald Trump volt amerikai elnök a New York-i bíróság előtt, miután kedden hivatalosan is vád alá helyezték.



Az előző elnök elleni vádirat 34 vádpontot tartalmaz, köztük üzleti adatok meghamisítását.



Donald Trumpot kedden szállították át a manhattani Trump-toronyházból a bíróságra, miután a nyomozók hivatalosan letartóztatták. Nem bilincselték meg, és az előzetes várakozásokkal ellentétben nem készült róla az ilyen esetben megszokott gyanúsítotti fotó sem.



A tervek szerint ügyvédje hamarosan sajtótájékoztatón ismerteti a védelem álláspontját.



Donald Trump az Egyesült Államokban az első volt elnök, aki ellen bűnvádi eljárás indult bíróságon.



A vádemelés alapja az a gyanú, hogy Trump jelentős összeget fizetett ki egy színésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején, hogy hallgasson a viszonyukról.



Az ügyben 2019-ben az ügyészség nem kezdeményezett vádemelést, és tavalyelőtt az Egyesült Államok szövetségi választási bizottsága is elutasította azt. Csak azt követően került rá sor, hogy tavaly hivatalba lépett Alvin Bragg, New York megye demokrata párti kerületi ügyésze, és újabb vizsgálatot folytattak le.



Az ügy hátteréről szóló sajtójelentésekben felhívják a figyelmet arra, hogy az eljáró ügyész választási ígéretei között szerepelt Donald Trump bíróság elé állítása.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM — CNN (@CNN) April 4, 2023

Today, I came to New York City to peacefully and patriotically make my voice heard: "PRESIDENT TRUMP DID NOTHING WRONG!" pic.twitter.com/pdsYYogDyx — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 4, 2023

Never forget this day!



The Democrats are an absolute disgrace, making a mockery of the justice system because of their hatred towards a man who put America First! #Trump2024NowMorethanEver pic.twitter.com/DNwx6NKUED — ❥❥❥𝔹𝕝❀𝕟𝕕𝕚𝕖❥❥❥ (@Cadence4Trump) April 4, 2023

The entire World is rallying for President Trump! 🌎 🙏 pic.twitter.com/8fHgeAdOWW — Doug 🇺🇸 (@ProudPatriot247) April 4, 2023

This an image you haven't seen today because mainstream media has been covering Donald Trump's motorcade & plane all day long. These are Nashville students walking out today, sick and tired of the NRA and Republican inaction. The youth WILL save us, once again. pic.twitter.com/fBqfNzIpLx — Victor Shi (@Victorshi2020) April 3, 2023

Pray for President Trump, his family and this nation. 🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/G9TL5C63ap — Juanita Broaddrick (@atensnut) April 3, 2023