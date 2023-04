Demonstráció

A párizsi hulladékszállítók jövő héten újrakezdik a gördülő sztrájkot

A CGT francia szakszervezet április 13-tól ismét meghirdeti a párizsi hulladékszállítók részvételével a vitatott nyugdíjreform elleni tiltakozásul kezdeményezett munkabeszüntetését, miután a francia fővárosban márciusban három hétig tartó sztrájk után helyreállt a szolgáltatás, és az utcákról eltűntek a szemétkupacok.



Az újabb, gördülő és határozatlan idejű sztrájkról hétfő este közzétett felhívásában a CGT a kormány nyugdíjreformjának visszavonását, valamint a nyugdíjkorhatár 60 évre történő leszállítását követeli.



Az új nyugdíjtörvény értelmében a nyugdíjkorhatár a jelenlegi 62-ről 64 évre emelkedik, a hulladékszállítók számára a jelenlegi 57-ről 59 évre, miközben ez utóbbiak estében a várható élettartam 12-17 hónappal kevesebb a többi franciaországi munkavállalóhoz képest - hívta fel a figyelmet a CGT.



Az újabb munkabeszüntetés kezdetét a hulladékszállítók azért április 13-ra időzítették, mert az alkotmánytanács másnap teszi közzé jelentését a vitatott nyugdíjreform alkotmányossági vizsgálatáról, valamint az ellenzéki baloldal által kezdeményezett népszavazási javaslatról.



Emmanuel Macron államfő jelezte: miután a reform végigjárta "a demokratikus folyamatát", szeretné, ha még idén hatályba lépne.



A CGT március 28-án kellő számú sztrájkoló hiányában felfüggesztette a hulladékszállítók három hétig tartó sztrájkját, amelynek következtében mintegy 10 ezer tonna szemét halmozódott fel egyes fővárosi kerületekben, és a szemétkupacok a nyugdíjreform elleni országos megmozdulás jelképévé váltak, helyenként fel is gyújtották őket a tüntetések mentén kialakult utcai zavargások résztvevői.



A nyugdíjkorhatárt két évvel megemelő törvénytervezet ellen január 19-én kezdődött százezres tömegdemonstrációk mindaddig békések voltak, amíg a kormány nem léptette életbe a francia alkotmány 49.3-as cikkelyét a nemzetgyűlési szavazás megkerülésére. Azóta a tüntetéseket országszerte utcai zavargások kísérik, és ezzel párhuzamosan a rendőrség és a szakszervezetek szerint is egyre csökken a részvétel a tüntetéseken és a munkabeszüntetésekben is.



A szakszervezetek csütörtökre hirdették meg a 11. országos tiltakozónapot, amelyre ismét százezreket várnak.