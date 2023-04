Háború

Olasz külügyminiszter: legyen védett zóna a zaporizzsjai atomerőmű térsége

Az orosz és ukrán fél közötti minél előbbi béketárgyalást szorgalmazott Antonio Tajani olasz külügyminiszter a külföldi tudósítók római szövetségében kedden tartott tájékoztatóján, melyen arról is beszélt, hogy a civil hajók ösztönzik az emberkereskedőket.



Antonio Tajani szerint fegyvermentes, védett övezetet kell kialakítani a zaporizzsjai atomerőmű körül, ami a világ egyik legnagyobb nukleáris erőműve biztonságát szolgálná.



Úgy vélte, el kell kerülni, hogy egy kézigránát, egy célt tévesztett lövedék vagy egy eltévedt bomba nagyobb katasztrófát okozzon, mint ami Csernobilban történt.



A zaporizzsjai védett zóna ügye adhat lehetőséget a felek közötti első találkozóra - tette hozzá.



Hangsúlyozta, minél előbbi tárgyalásra van szükség Oroszország és Ukrajna között a béke érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök javaslatát kommentálva egy esetleges békefenntartó erőről, Antonio Tajani azt mondta, hogy annak elindítására is találkozóra van szükség Moszkva és Kijev között.



Megjegyezte, a békét nem Kijev megadása jelenti, hanem az ország függetlenségének biztosítása.



A jobboldali római kormány külügyminisztere a külföldi tudósítók kérdéseire válaszolva a földközi-tengeri migrációval kapcsolatban a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség egy korábbi jelentését idézte, amely szerint a civil szervezetek hajóinak jelenléte Líbiánál ösztönzi az emberekkel teli csónakok indulását az észak-afrikai ország partjairól. "Ha a civil hajók azoknak a kikötőknek a közelében várakoznak, ahonnan az emberkereskedők útra kelnek, nem gondolhatják, hogy a csónakokban levők vakációzni szálltak tengerre" - jelentette ki Antonio Tajani.

Kifejtette, az emberéletek mentését úgy lehet elérni, ha leállítják a migránsok útnak indítását, máskülönben a Földközi-tenger továbbra is temető marad: "befektetési politikára van szükség Afrikában, biztosítva az ott élők számára, hogy ne kényszerüljenek kivándorlásra, mivel jelenleg kényszerített migráció zajlik, stratégiai hozzáállás kell Európától".



Hozzátette, Róma nem támadja a civil szervezeteket, annyit kér tőlük, hogy tartsák be a szabályokat, vagyis az olasz törvényeket.



Líbiával kapcsolatban hangoztatta, hogy a római kormány minden politikai féllel kapcsolatban áll, és a minél előbbi parlamenti választások megrendezésén dolgozik.



Gyors megállapodást szorgalmazott Koszovó és Szerbia között kijelentve, hogy nem szabad tovább késleltetni a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozását.



Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseiről szólva Antonio Tajani úgy vélte, hogy Brüsszel zöld politikája hetvenezer munkahely elveszítéséhez vezethet, ezért elektromos járműveket vagy CO2-semlegességet hirdetve annak "szociális hatását is figyelembe kell venni, és a környezettel együtt az embert is védeni kell".



Antonio Tajani úgy vélte, Brüsszelnek rugalmasabbnak kell lennie a gazdasági helyreállításra szánt forrásokat tekintve is, mivel jelenleg senki sem tudja megmondani, hogy az először a pandémia, majd az ukrajnai háború okozta jelenlegi válsághelyzet "romjai hova hullanak".