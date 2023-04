Az ukrán elnök gratulált Finnországnak a NATO-csatlakozáshoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gratulált kedden Finnországnak az észak-atlanti szövetséghez való csatlakozáshoz.



"Gratulálok Finnországnak és Sauli Niinistö elnöknek a NATO-hoz való csatlakozáshoz a NATO megalakulásának 74. évfordulóján. Az orosz agresszió körülményei között a szövetség vált a térség biztonságának egyetlen hatékony garanciájává" - hangsúlyozta Zelenszkij Twitter-üzenetében.



Hozzátette: reméli, hogy a júliusi vilniusi NATO-csúcs közelebb hozza majd Ukrajnát is euroatlanti céljainak eléréséhez.

Sincere congrats to Finland & President @niinisto on joining NATO on the 74th anniversary of its founding. NATO became the only effective security guarantee in the region amid Russian aggression. We expect #NATOSummit in Vilnius will bring Ukraine closer to our Euro-Atlantic goal