NATO-bővítés - Felvonták a finn lobogót a NATO brüsszeli székháza előtt - videó

A NATO-csatlakozás fontos nap Finnország mellett a teljes szövetség számára a védelem és a biztonság szavatolásának szempontjából - jelentette ki Sauli Niinistö finn elnök Brüsszelben kedden, miután felvonták a finn lobogót a szövetség székháza előtt.



Sauli Niinistö azt követően, hogy Finnország hivatalosan is a NATO 31. tagországa lett, sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a boldog és nyugodt élet alapja, hogy az emberek békében és biztonságban éljenek. A finnek a NATO-csatlakozással ehhez jutottak hozzá, nagyobb biztonságban érezhetik magukat - mondta.



Kijelentette: Finnország katonai függetlensége megszűnik, az ország számára új korszak kezdődik. A csatlakozással Finnország a legmagasabb fokra emelte biztonsági berendezkedését, a tagság megerősíti egyben a nemzetközi közösségben betöltött pozícióját is - mondta. Finnország a jövőben még inkább hozzájárul a NATO közös erőfeszítéseihez, valamint az elrettentésen és a védelmen alapuló politikájához. Tagsága nem fenyeget senkit, ugyanakkor megbízható partnerként kiveszi részét a szövetséges országok védelmében - hangsúlyozta.



A finn elnök arról is beszélt: országa fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy Svédország hamarosan a NATO 32. tagjává válhasson. Finnország tagsága nem teljes a svéd tagság nélkül - emelte ki Sauli Niinistö.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a szövetség történetében először felvonták a finn lobogót a NATO brüsszeli székháza előtt. A 31 tagország keddtől együtt lobogó zászlaja a szövetség egységének és a tagországok egymás iránti szolidaritásának szimbóluma - mondta.



Kijelentette: Finnország NATO-csatlakozása jó az országnak és előnyös az észak-atlanti térség biztonsága és ereje szempontjából is. Finnország jelentős és kiváló képességű erőkkel, magas fokú ellenálló képességgel járul hozzá a NATO erejéhez - hangsúlyozta.



A jelenlegi időkben barátokra és a szövetségesekre nagyobb szükség van, mint valaha - mondta Stoltenberg, majd hozzátette: Finnország mostantól a világ legerősebb barátaival és szövetségeseivel rendelkezik.



A NATO-főtitkár szintén reményét fejezte ki, hogy hamarosan Svédországot is a szövetség tagjai között üdvözölheti.

BREAKING:



The Finnish flag has been raised in front of the NATO headquarters in Brussels.



Finland is now a full-fledged NATO member.



🇫🇮 pic.twitter.com/PvyVsEJgeE — Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2023