Az amerikai erők végeztek az Iszlám Állam egyik parancsnokával

Az amerikai erők végeztek az Iszlám Állam terrorszervezet egyik magas rangú parancsnokával Szíria északnyugati részén - jelentette be a az Egyesült Államok közel-keleti és közép-ázsiai műveleteit irányító Középső Parancsnokság (Centcom) kedden.



A tájékoztatás szerint Hálid Ájid Ahmed al-Dzsabúri egy hétfői dróncsapásban vesztette életét, az akciónak nem voltak civil áldozatai.



Dzsabúri volt a terrorszervezeten belül az európai merényletek megszervezéséért felelős parancsnok - áll a közleményben, melyben hozzáteszik, hogy a parancsnok halála vélhetően egy időre megbénítja a külföldi merényletekkel foglalkozó csoportot.



Az Iszlám Állam 2014 nyarán hatalmas területeket vont ellenőrzése alá Szíriában és a szomszédos Irakban. A terroristák többévnyi vérontást követően a Washington vezette nemzetközi koalíciónak köszönhetően 2019 márciusában katonai vereséget szenvedtek Szíriában is. A szélsőségesek Szíria sivatagos, nehezen megközelíthető és gyéren lakott részébe szorultak vissza, ahonnan kiindulva gerillahadviselést folytatnak, valamint merényleteket követnek el.



Az amerikai erők az utóbbi években folytatták támadásaikat az al-Kaida és az Iszlám Állam dzsihadistái és rejtekhelyei ellen Szíria északnyugati részén.



A légicsapások az al-Kaida terrorszervezetből kinőtt Hurász ad-Dín (A vallás őrzői) nevű csoport több tagjával is végeztek a lázadók ellenőrizte Idlíb tartományban.