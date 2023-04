Háború

Kiderült, ki az orosz katonai blogger kivégzésének kitervelője

Megvan a Kreml-közeli katonai sztárbloggert kivégző merénylet mögött álló fő gyanúsított. Darja Trepova állítólag elismerte, hogy egy, az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SBU) köthető férfi szervezte be - jelentette hétfőn a Shot hírportál forrásokra hivatkozva. Vladlen Tatarszkij bloggert vasárnap egy rögtönzött robbanószerkezet ölt meg.



A Tatarszkij elleni támadást Roman Popkov, a száműzetésben élő oligarcha és a Kreml elkötelezett bírálója, Mihail Hodorkovszkij által alapított MBKh Media újságírója szervezte meg - állítja Trepova. A gyanúsított szerint Popkov először "újságírásra tanította", majd arra kérte, hogy "végezzen el egy feladatot" egy "kapcsolatának".



A lap azt állította, hogy Popkov kapcsolattartója az SBU ügynöke volt, bár személyazonosságát nem fedték fel. Az orosz belügyminisztérium hétfőn korábban közzétett egy videót, amelyen Trepova elismerte, hogy ő vitte a szobornak álcázott bombát Tatarszkij követőivel való találkozójára. A felvételen Trepova azt is mondta, hogy "később elmagyarázza", honnan szerezte a figurát.



A Shot szerint Trepova néhány nappal ezelőtt vitte a szobrocskát a kocsijában Szentpétervárra. Azt is állította, hogy kapcsolatai azzal bízták meg, hogy kössön barátságot Tatarszkijjal, hogy később beszervezze őt. Állítólag azt állította, hogy azt mondták neki, hogy a szobor lehallgatókészüléket tartalmaz.



Más hírügynökségi forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy Popkov most egy száműzetésben lévő volt Duma-képviselőnek, Ilja Ponomarjovnak dolgozik. Ponomarjov, aki jelenleg Ukrajnában tartózkodik, többször fenyegetőzött azzal, hogy terrorkampányt indít orosz tisztviselők és mindenki ellen, aki szerinte támogatja Moszkva ukrajnai akcióit. A volt képviselő azt is állította, hogy kapcsolatban áll egy általa gerillamozgalomnak nevezett oroszországi mozgalommal.



Ponomarjov korábban azt állította, hogy ez a gerillamozgalom áll egy másik orosz újságíró és közéleti személyiség, Darja Dugina nagy visszhangot kiváltó meggyilkolása mögött, akit tavaly egy autós robbantásban öltek meg. Orosz tisztviselők később azt állították, hogy ukrán ügynökök álltak a gyilkosság mögött.



Tatarszkij, akinek valódi neve Makszim Fomin, katonai bloggerként vált ismertté Oroszországban, miután a 2014-es Majdan puccsot követően csatlakozott a donbászi milíciákhoz. A helyi erőknél szolgált 2019-ig, majd Kijev 2023 januárjában feketelistára tette.

