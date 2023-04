Színes

Százhat éves Fülöp-szigeteki őslakos tetoválóművész lett a Vogue magazin legidősebb címlaparca

A magazin szerint az északi Kalinga tartományból származó asszony érdeme a batok néven ismert tetoválóművészet megőrzése. 2023.04.03 12:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Százhat évesen került a Vogue címlapjára, és ezzel a magazin történetének a legidősebb címlapsztárja lett Apo Whang-Od Fülöp-szigeteki tetoválóművész - jelentette hétfőn a The Guardian című brit napilap.



A magazin szerint az északi Kalinga tartományból származó asszony érdeme a batok néven ismert tetoválóművészet megőrzése.



A mamabatokként, azaz tradicionális tetoválóművészként ismert idős asszony a Vogue szerint azóta generációk sorát inspirálta művészetével, és most már számos követője van.



"Apo Whang-Od szimbolizálja a Fülöp-szigeteki szellemiség erejét és szépségét" - áll a cikkben, melyben elmondják azt is, hogy az asszony tetoválásai népe, a kalinga törzs erejét és bátorságát jelenítik meg.



Az utóbbi 15 évben egyre több turista érkezett Apo Whang-Od, más néven Maria Oggay szülőhelyére, hogy tetováltassanak maguknak.



Bea Valdes, a Vogue magazin Fülöp-szigeteki kiadásának főszerkesztője a CNN amerikai hírtelevíziónak azt mondta, a szerkesztőség egyöntetűen Whang-Odot szavazta a címlapra.



"Hiszünk abban, hogy a szépség fogalmát szélesíteni kell, bele kell foglalni mindenféle arcot és formát" - fogalmazott Valdes.



Mivel a hagyományok szerint a mamabatokok csak saját vérrokonaiknak adhatják át tudásukat, Whang-Od az unokahúgait tanította mesterségére, ám ő maga is aktív még mindig, és azt mondta, addig szeretné folytatni munkáját, amíg látása engedi.



"Csak akkor hagyom abba, ha már nem látok többé, hogy addig is átadhassam a kalinga jegyeit az embereknek" - közölte.



Ő a legidősebb ember, aki valaha a Vogue címlapjára került; mostanáig a rekordot Judi Dench angol színésznő tartotta, aki 2020-ban, 85 évesen került a magazin borítójára.