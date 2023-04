Ukrajnai háború

Lengyelország átadta az első MiG-29-eseket Ukrajnának

Lengyelország a napokban átadta a MiG-29-es vadászgépszállítmány első tételét Ukrajnának - erősítette meg hétfőn Marcin Przydacz államtitkár, a lengyel államfői hivatal külügyi irodájának főnöke.



Przydacz az RMF FM lengyel kereskedelmi rádióban bejelentette: szerdán Varsóba hivatalos látogatásra érkezik Volodimir Zelenszkij. Ez lesz az ukrán elnök első bejelentett lengyelországi útja az ukrajnai háború kitörése óta.



A tárgyalások témáiról szólva Przydacz elmondta: Lengyelország a napokban átadta Ukrajnának a szovjet gyártmányú MiG-29-es vadászgépek "első néhány darabját". Az ukránok "biztosan további támogatásért fognak folyamodni" -tette hozzá.



A MiG-29-esek átadását Andrzej Duda lengyel elnök jelentette be március közepén, Petr Pavel új cseh elnök varsói látogatásakor. Duda akkor négy vadászgépet tartalmazó első szállítmányról beszélt. A lengyel hadsereg jelenleg 12 MiG-29-essel rendelkezik, a többi MiG-29-est karbantartás után folyamatosan adják át.



Przydacz az interjúban arra is rámutatott: az orosz hadseregnek több ezer harckocsija van. Ezért Ukrajnának "sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb mennyiségben kell felszerelést szállítani" - húzta alá. Hozzátette: Ukrajna ma, mint fogalmazott, "mindnyájunk stabilitását védi".



Lengyelország mellett Szlovákia is bejelentette, hogy átadja Ukrajnának a MiG-29-es vadászgépeket saját állományából. Olena Kondratyuk, az ukrán parlament alelnöke múlt heti szlovákiai látogatása során közölte: a március második felében Szlovákia által szállított négy vadászgépet Harkiv védelmére vetették be.