Egy fiatal orosz nőt vettek őrizetbe a szentpétervári robbantás miatt

Őrizetbe vettek hétfőn az orosz hatóságok egy nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze volt ahhoz a vasárnapi szentpétervári robbantáshoz, amelynek következtében életét vesztette Vladlen Tatarszkij haditudósító és blogger, és további 32 ember megsebesült.



Darja Trepova őrizetbe vételéről az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) tett bejelentését hétfőn a Telegram-csatornáján.



Trepova az ellene hétfő reggel kiadott belügyminisztériumi körözés szerint 1997-ben született Szentpéterváron. A nyomozati anyag szerint a nő vasárnap egy robbanószerkezetet rejtő szobrot ajándékozott Tatarszkijnak, aki szerzői estet tartott egy helyi kávézóban.



Bővebben hamarosan!

⚡️⚡️In St. Petersburg, an explosion occurred in one of the cafes where Russian propagandists gathered. Vladlen Tatarsky, the most famous Russian propagandist, died pic.twitter.com/i1ix57KUjV