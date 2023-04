Franciaország

Botrány Franciaországban: Playboy-címlapon szerepelt egy miniszter

Botrány tört ki Franciaországban, miután a Playboy címlapján szerepelt - ruhában - Marlène Schiappa, Franciaország első nemek közötti egyenlőség minisztere. A magazinos szereplése miatt még párttársaitól is bírálatokat kapott a politikus.



Egy 12 oldalas interjú is megjelent a lapban a miniszterrel, aki többek között női és LMBTQ-jogokról is beszélt. Schiappa nevéhez köthető egyébként egy új szexuális zaklatási törvény, amely lehetővé teszi, hogy helyszíni bírságot kapjanak a férfiak, akik az utcán zaklatják a nőket.



Az ügyben megszólalt Elisabeth Borne miniszterelnök is, aki nem tartja helyénvalónak a politikus szereplését a Playboyban, "különösen ebben az időszakban". Schiappa a bírálatokra azt reagálta, a nők saját testük feletti rendelkezési jogának védelme mindig és mindenhol jelen van.

