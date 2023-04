USA

Újabb republikánus politikus száll versenybe az elnökjelöltségért

Asa Hutchinson meg van győződve arról, hogy az amerikai emberek olyan vezetőre várnak, aki Amerika jobbik oldalát hozza elő, és nem pusztán "az emberek legrosszabb ösztöneire apellál". 2023.04.03 07:18 MTI

Újabb politikus jelezte hivatalos indulási szándékát az amerikai republikánusok elnökjelölti pozíciójára a korábbi Arkansas-i kormányzó személyében.



Asa Hutchinson az ABC televízión vasárnap sugárzott interjúban jelentette be szándékát, és azt mondta: meg van győződve arról, hogy az amerikai emberek olyan vezetőre várnak, aki Amerika jobbik oldalát hozza elő, és nem pusztán "az emberek legrosszabb ösztöneire apellál". A korábban két cikluson keresztül is Arkansas állam kormányzójaként dolgozó republikánus politikus kijelentette, hogy szerinte a vádemelés után Donald Trumpnak ki kellene szállnia az elnökjelölti versenyből.



Asa Hutchinson az első, aki a Donald Trump ellen kezdeményezett vádemelés óta bejelentette, hogy versenybe száll a Republikánus Párton belül az elnökjelöltségért.



Rajta és Donald Trumpon kívül eddig hivatalosan Nikki Haley, korábbi ENSZ-nagykövet, volt dél-karolinai kormányzó, valamint Vivek Ramaswamy vállalkozó jelentette be indulását. A várakozások szerint Ron DeSantis floridai kormányzó a nyáron jelentheti be hivatalosan is szándékát, és a potenciális indulók között van Mike Pence, Donald Trump korábbi alelnöke és Mike Pompeo volt külügyminiszter, aki szintén Donald Trump idején volt tagja az amerikai kormánynak.