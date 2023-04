Robbanás egy szentpétervári kávézóban, életét vesztette egy orosz haditudósító - videók

Robbanás történt vasárnap egy szentpétervári kávézóban, amelynek következtében egy ismert Kreml-párti haditudósító és blogger életét vesztette - közölték a helyi mentőszolgálatok.



A helyi kormányzó szerint 25-en sérültek meg, közülük 19 embert kórházba szállítottak.



Az Interfax és a TASZSZ orosz hírügynökségek a hatóságok előzetes értesüléseire hivatkozva közölték, hogy pokolgép robbanhatott. A belügyminisztérium megerősítette: a detonáció következtében a Vladlen Tatarszkij néven ismert (valódi nevén: Makszim Fomin) orosz blogger vesztette életét, aki az intézményben szerzői estet tartott.



A robbanás Szentpétervár belvárosában, a Vaszilij-szigeten, a Street Food Bar No1 folyóparti kávézóban történt. A történtek következtében kitörtek a szórakozóhely ablakai és megrongálódott a terasza is.



A TASZSZ-t úgy tájékoztatták a bűnüldöző szervek, hogy 200 gramm trotilnak megfelelő hatóerejű robbanószerkezet lépett működésbe a színpad mellett. A pokolgépet egy Tatarszkijnek ajándékozott, kisméretű szoborban rejtették el. A bűnüldöző szervek mindenkit, aki az incidens idején a kávézóban tartózkodott, ellenőriznek, hogy köze volt-e a robbanáshoz.



Tavaly augusztus 20-án a gépkocsijába rejtett pokolgép végzett Darja Dugina újságíróval, Alekszandr Dugin filozófus lányával Moszkva környékén egy autópályán. A gyilkosság elkövetésével az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) az ukrán állampolgárságú Natalja Vovkot vádolta meg, aki a bűncselekményt követően Észtországba távozott.



Idén március 6-án az FSZB arról számolt be, hogy megakadályozott egy Konsztantyin Malofejev orosz üzletember, a Cargrad médiacsoport igazgatótanácsának elnöke elleni merényletet, amelyet állítása szerint szintén az ukrán különleges szolgálatok készítettek elő, a terrorizmussal vádolt orosz Gyenyisz Kapusztyin közreműködésével. Kapusztyin a társaival március elején fegyveres támadást hajtott végre két, az ukrán határ közelében fekvő község ellen Brjanszk megyében.

Video from the scene of St Petersburg explosion. It took place during an event featuring pro-Russian military blogger from Donbas Maksim Fomin (Vladlen Tatarsky). He is dead, according to Dva Mayora TG channel. Over a dozen people injured. pic.twitter.com/GJE2VbPL8F