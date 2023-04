Háború

Ezrek tiltakoztak Pristinában Hashim Thaci volt elnök perének megkezdése miatt

Az UCK egykori parancsnokai a szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnöket vizsgáló különleges ügyészség szerint legalább száz gyilkosságért felelhetnek. 2023.04.03

Több ezren vonultak utcára vasárnap Pristinában tiltakozásul az ellen, hogy a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges hágai bíróságon hétfőn megkezdődik Hashim Thaci volt koszovói elnök pere - közölte a Koha Ditore című pristinai napilap az internetes oldalán vasárnap.



Hashim Thacit gyilkosság mellett azzal is vádolják, hogy vezető szerepet vállalt gerillaakciókban az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején.



A tiltakozók "Az igazságért menetelünk", valamint "Az UCK a mi büszkeségünk" feliratú transzparensekkel vonultak végig a koszovói főváros központján.



A hágai vádhatóság 2020. június 24-én emelt vádat Hashim Thaci és a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) más egykori tagjai ellen a szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.



A koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges hágai bíróság létrehozásáról szóló törvényt nemzetközi nyomásra 2014-ben fogadta el a koszovói parlament, és 2015-ben kezdte meg munkáját. A bíróság székhelye azért Hága - és nem Pristina -, mert a nemzetközi közösség attól tartott, hogy Koszovóban könnyebben megfélemlíthetik azokat a tanúkat, akik együttműködnének a testülettel.



A nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. Hatáskörébe az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett, az ügyészség által feltételezett háborús bűnök vizsgálata tartozik.



Az UCK tettei máig vitatottak. Még azzal is vádolták, hogy szervkereskedelmi hálózatot működtetett, amelynek keretében fogságba ejtett vagy elrabolt szerb és albán nemzetiségű személyeket csonkítottak, illetve gyilkoltak meg. A szervkereskedelmi üggyel kapcsolatban Hashim Thaci későbbi koszovói államfő neve is felmerült. Míg a szerbek szemében az UCK egykori vezetői és tagjai mind háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősként tekint a szerbek elleni harcok vezetőire. Az UCK egykori katonái között több máig aktív politikus is található. Hashim Thaci államfőként, Ramush Haradinaj pedig kormányfőként akkor mondott le hivataláról, amikor a különleges bíróság beidézte.



Az UCK egykori parancsnokai a szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnöket vizsgáló különleges ügyészség szerint legalább száz gyilkosságért felelhetnek. Az áldozatok között mások mellett koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik is voltak.



A koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges hágai bíróság korábban Hysni Gucatit és Nasim Haradinajt, az UCK veteránjait tömörítő szövetség vezetőit négy és fél év letöltendő börtönbüntetésre, míg Salih Mustafát, a koszovói hírszerző ügynökség volt vezetőjét 25 év börtönbüntetésre ítélte.