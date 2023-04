Háború

Kim Dzsongun húga megszégyenítette Zelenszkijt, amiért atomfegyverekkel és népének sorsával játszik

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök hazája jövőjével hazardírozik azzal, hogy atomfegyverekre törekszik - jelentette ki szombaton Kim Jodzsong, Kim Dzsongun észak-koreai vezető befolyásos húga a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA) szerint.



Az asszony egy online petíciót kommentált, amely "az amerikai atomfegyverek ukrán területre telepítését vagy Ukrajna saját atomfegyverekkel rendelkező állammá válását" követeli, és amelyet Zelenszkij honlapján indítottak el csütörtökön. A kezdeményezéshez 25 ezer aláírásra van szükség, hogy az államfő figyelembe vegye. Eddig mintegy 650-en támogatták.



Kim Jodzsong, aki az Észak-Koreában kormányzó Munkáspárt egyik vezető személyisége, a petíciót "a lakosság akaratnyilvánításának hihető leplezésének nevezte, de nem nehéz kitalálni, hogy a zelenszkiji hatóságok baljós politikai tervének terméke".



Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezető már az Oroszországgal való konfliktus tavaly februári kirobbanása előtt nyíltan beszélt nukleáris ambícióiról, többek között a müncheni biztonsági konferencián is, néhány nappal azelőtt, hogy Moszkva megkezdte volna a katonai műveletet.



A nukleáris kártya bevetésével Zelenszkij "mindenáron meg akarja hosszabbítani hátralévő napjait, hazája és népe sorsával játszva" - mutatott rá a phenjani tisztségviselő a KCNA által idézett nyilatkozatában.



Kim Jodzsong "gyógyíthatatlan megalomániával" is vádolta a kijevi kormányt, és azzal, hogy "létüket fenyegető nukleáris katasztrófát idézett elő" azzal, hogy azt hiszi, legyőzheti Oroszországot.



Észak-Korea maga is rendelkezik atomfegyverekkel, katonai atomprogramja miatt kemény nemzetközi szankciók alá helyezték.



Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtófőnöke pénteken azt mondta, hogy az ukrajnai atomkérdés "aktivizálása" "veszélyes tendencia és hipotetikus fenyegetés, amelyet Oroszország nem hagyhat figyelmen kívül".