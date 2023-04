Háború

Az ukrán rendőrség lábbilincset rakott a vezető ortodox apátra - videó

Ukrajna legjelentősebb ortodox kolostorának vezető papját, Pavel metropolitát házi őrizetbe helyezték, és két hónapra megtiltották neki, hogy részt vegyen az istentiszteleteken, a folyamatban lévő vallási szigorítás és a több száz szerzetes kilakoltatására tett kísérletek közepette a kijevi Pecserszk Lavrából.



Egy szombati előzetes letartóztatási meghallgatáson Pavel metropolitát (világi nevén Pjotr Lebed) arra kötelezték, hogy a fővárostól 50 kilométerre lévő faluban maradjon. A meghallgatást eredetileg elhalasztották, miután a 61 éves klerikus, aki 1994 óta a kijevi Pecserszk Lavra apátja, rosszullétéről számolt be. Este azonban ismét bíróság elé állították, és hivatalosan 60 napra házi őrizetbe helyezték.



A bírósági tárgyalóteremből készült videók szerint a hatóságok nyomkövetőt tettek a bokájára. A bíró elutasította Pavel kérését, hogy a kolostoron belül maradjon bezárva, de elutasította az ügyész kérését is, hogy tiltsák meg neki a videók online megosztását.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) azzal vádolta Pavel metropolitát, hogy "vallási gyűlöletet szított" és "igazolta" Oroszország ukrajnai akcióit. A pap tagadta a vádakat, és kitartott amellett, hogy mindig is elítélte Moszkva háborúját, és "kiállt a hazája védelmében".

Ukrajnában régóta vallási feszültségek vannak, több entitás is azt állítja magáról, hogy ő az igazi ortodox egyház. A két fő rivális az Ukrán Ortodox Egyház (UOC) és a Kijev által támogatott Ukrajna Ortodox Egyháza (OCU), amelyet az orosz ortodox egyház skizmatikusnak tart.



A kijevi tisztviselők fokozták az UOC elleni kemény fellépést, annak ellenére, hogy az a konfliktus kezdete után, 2022 februárjában kikiáltotta függetlenségét Moszkvától.



Az ukrán kulturális minisztérium megtagadta az UOC-tól a kijevi Pecserszk Lavra bérleti jogának megújítását, ezzel gyakorlatilag "utcára tette" az ott élő 220 szerzetest. A kilakoltatási határidő a héten lejárt, de a hatóságok még nem foglalták el erőszakkal a kolostort, miközben a kinti riválisok folyamatosan tiltakoznak.



2023 januárjában a kormány kilakoltatta az UOC-t a Lavra melletti Dormition-székesegyházból és a Refektórium-templomból, és azonnal engedélyt adott az OCU-nak, hogy ott karácsonyi istentiszteletet tartson.



Moszkva többször is elítélte Vlagyimir Zelenszkij elnöknek az ortodox kereszténység üldözéseként történő fellépését. Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő szombaton megjegyezte, hogy április elsejét "nagy felhajtással tartották meg Kijevben", és megosztott egy videót, amelyen a tüntetők tömege táncol egy nő körül, aki az utca közepén térden állva imádkozott.



"Az ortodoxiát a szemünk láttára gyalázzák, gúnyolják és alázzák" - mondta. "A civilizáltak hallgatnak. Nem erre az alkalomra írták az emberi jogi nyilatkozataikat és a vallásszabadságról szóló jelentéseiket".