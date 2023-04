USA

Ügyészség: nem politikailag motivált a Donald Trump elleni vádemelés

Alvin Bragg ügyész eredetileg péntekre írta elő Donald Trump számára, hogy önként feladja magát, de ezt a Donald Trump védelmét ellátó hatóság kérésére elhalasztották. 2023.04.01 10:35 MTI

A Donald Trump volt amerikai elnök elleni vádat képviselő New York-i ügyész irodája pénteken visszautasította és törvénytelen politikai beavatkozásnak minősítette az amerikai képviselőház jogi bizottságának azon igényét, hogy megkaphassák az ügyészségi eljárás részletes dokumentumait.



Alvin Bragg New York-i kerületi ügyész főtanácsosa alaptalannak és felbujtásra alkalmas feltételezésnek nevezte azt a kijelentést, hogy a nyomozás politikai indíttatású.



Jim Jordan, az amerikai képviselőház jogi bizottságának republikánus elnöke és több más magas rangú republikánus képviselő még a múlt héten levélben fordult Alvin Bragghez, és ebben a vádemeléssel végződő vizsgálat dokumentumait kérték a kerületi ügyésztől, illetve az amerikai kongresszus előtti meghallgatást kezdeményeztek.



A képviselők az eset példanélküliségével indokolták kérésüket, és azt is, hogy miért közvetlenül a vizsgálatot vezető ügyészhez fordultak.



A kerületi ügyészi hivatal New York állam szuverén érdekeibe történő példátlan és törvénytelen beavatkozásnak minősítette a törvényhozási bizottságok lépéseit.



Pénteken a Fox News amerikai konzervatív hírtelevízió online portálja Donald Trump ügyvédjére, Joe Tacopinára és más forrásokra hivatkozva azt írta: a volt elnök várhatóan jövő kedden délután jelenik meg a bíróságon, ahol ismertetik vele a vádat. Az is kiderült, hogy Trump megállapodott az eljáró kerületi ügyészi hivatallal arról: önként megjelenik a bíróságon, és nem bilincselik meg, letartóztatását pedig a hivatal nyomozói intézik majd.



Az értesülés szerint Alvin Bragg ügyész eredetileg péntekre írta elő Donald Trump számára, hogy önként feladja magát, de ezt a Donald Trump védelmét ellátó hatóság kérésére elhalasztották.



Donald Trump mint volt amerikai elnök személyes biztonságáról is az U.S. Secret Service gondoskodik.