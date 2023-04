Katasztrófa

Drámai méreteket ölt az ecuadori földcsuszamlás - videók

Már 23-ra emelkedett az Ecuador középső részén történt földcsuszamlás halálos áldozatainak száma - jelentette be az ország főügyészsége.



Pénteken az ecuadori Nemzeti Kockázatkezelési Titkárság közölte, hogy legalább 17 ember meghalt és 37 másik megsérült a Chimborazo tartományban található Alausi városában bekövetkezett hatalmas földcsuszamlásban.



A főügyészség pénteken később a Twitteren azt közölte, hogy Alausiban két holttestet emeltek ki a romok alól, és a földcsuszamlás halálos áldozatainak száma immár 23-ra emelkedett.



A katasztrófavédelem szerint több mint 70 embert eltűntként tartanak nyilván, és összesen 500 helyi lakost érintett a földcsuszamlás. Közel 60 ház teljesen megsemmisült, míg több mint 160 megrongálódott.

