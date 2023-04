Média

Házi őrizetbe kerülnek a Tate fivérek

Házi őrizetbe kerül 30 napra Romániában a három hónapja előzetes letartóztatásban lévő Andrew Tate brit-amerikai állampolgárságú influenszer és testvére Tristan, miután pénteken a bukaresti táblabíróság helyt adott a vizsgálati fogság újabb meghosszabbítása ellen emelt óvásuknak - tudatta az Agerpres hírügynökség.



A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni román ügyészség (DIICOT) emberkereskedelemmel, nemi erőszakkal és bűnszövetkezet működtetésével gyanúsítja őket, azt állítva, hogy fiatal lányokat szexuális tartalmú videók készítésére kényszerítettek. A videókat feltöltötték az internetre, amiből a testvérpárnak jelentős bevétele származott.



A hatóságok eddig hat áldozatot azonosítottak, akiket állításuk szerint egy Bukaresthez közeli, Ilfov megyei villában tartottak fogva. Az áldozatok a nyomozóknak elmondták, hogy a villát, amelyben egy videochat-stúdió volt berendezve, fegyveresek őrizték, őket pedig arra kényszerítették, hogy az "Owned by Tate" (Tate tulajdona) feliratot tetoválják magukra.



A tábalbíróság pénteki jogerős döntése szerint a Tate fivérek és két feltételezett bűntársuk - két román nő -, akiket szintén kiengedtek a fogdából, április 29-ig nem hagyhatják el lakhelyüket.



Bár a román hatóságok szerint a rendőrségi fogdában a fogvatartottaknak nem biztosítanak telefonhasználatot vagy más internet-hozzáférést, a több mint ötmillió Twitter-követővel rendelkező Tate három hónapos vizsgálati fogsága idején is rendszeresen tett közzé bejegyzéseket, amelyekben ártatlanságát hangoztatta, fogva tartása körülményeire panaszkodott, az ellene indult büntetőeljárást pedig a vagyonára és befolyására irigykedők bosszújának tulajdonította.



Őrizetbe vételük óta a Tate fivérek rendszeresen megjelentek a román médiában is, mivel számos alkalommal átvitték őket a DIICOT épületébe kihallgatásra, és érkezésüket, távozásukat mindig nagy médiaérdeklődés kísérte.



Vádemelés még nem történt az ügyben.



A Tate fivérek küzdősportot űztek, kickbox-versenyeken vettek részt, de főleg a közösségi médiában hívták fel magukra a figyelmet videóikkal, amelyekben rendszerint luxuskörnyezetben jelentek meg, drága autókat vezettek, és a nőkön gúnyolódó tartalmakat osztottak meg, amiért ideiglenesen le is tiltották őket a platformokról.