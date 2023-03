Erőszak

Trump sámánja idő előtt szabadult

A "QAnon-sámán" néven is ismert január 6-i lázadó Jacob Chansley-t idő előtt kiengedték a szövetségi börtönből, és átszállították rehabilitációs intézetbe Arizonába - jelentették be csütörtökön a hatóságok.



A 35 éves férfit 2021 novemberében 41 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát egy rendbeli hivatalos eljárás akadályozásában, amiért részt vett a január 6-i amerikai Capitoliumban történt zavargásokban az év elején.



Miután letöltötte büntetése 27 hónapját, Chansley-t kedden átszállították az arizonai Safford szövetségi büntetés-végrehajtási intézetből az új helyre, amelyet a Szövetségi Büntetés-végrehajtási Hivatal phoenixi lakóhelyi rehabilitáció-kezelő irodája felügyel - közölte a Business Insiderrel a börtön szóvivője.



Chansley perbeli ügyvédje, Albert Watkins üdvözölte egykori védence szabadulását, és a hírportálnak adott nyilatkozatában így fogalmazott: "Helyénvaló, hogy ez a szelíd és intelligens fiatalember továbbléphessen a következő szakaszba, hogy kétségtelenül törvénytisztelő és gazdag élete legyen".



A "QAnon-sámán" szabadon bocsátása azután történt, hogy a Fox News műsorvezetője, Tucker Carlson a hónap elején műsorának egy részét annak szentelte, hogy bemutassa a Capitoliumban történt zavargásokról készült, korábban nem vetített biztonsági felvételeket. Carlson azt állította, hogy a videók ellentmondanak a Washington által propagált hivatalos "erőszakos lázadás" narratívának, és ehelyett azt mutatják, hogy a tüntetők összességében békésen viselkedtek. A felvételeken Chansley is látható volt, amint rendőrségi kísérettel békésen sétálgat a Capitolium épületében.



A Twitter vezérigazgatója, Elon Musk szintén követelte Chansley szabadon bocsátását, azt állítva, hogy "a médiában tévesen erőszakos bűnözőként állították be, aki megpróbálta megdönteni az államot". Musk videókat osztott meg, amelyeken Chansley békésen sétál a Capitolium körül, köszönetet mond a rendőrségnek, és arra biztatja tüntetőtársait, hogy "menjenek haza".



Chansley egyike volt annak a közel 1000 embernek, akiket a zavargással összefüggésben letartóztattak, 306-at közülük hivatalos eljárás akadályozásával vádoltak meg az igazságügyi minisztérium adatai szerint.



A január 6-i Capitoliumi zavargások hátterében Donald Trump volt elnök azon állításai álltak, hogy a 2020-as választásokat a Demokrata Párt hamis szavazólapok és választási csalás révén ellopta tőle. Trump támogatói a kongresszus együttes ülése alatt megrohamozták a Capitolium épületét, hogy megpróbálják megakadályozni a végső elektori kollégiumi szavazatszámlálást, amely Joe Biden győzelmét formalizálná.