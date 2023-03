Katasztrófa

Kisiklott és kigyulladt egy etanolt szállító vonat Minnesotában, kitelepítést rendeltek el - videó

Kisiklott és kigyulladt egy vasúti szerelvény közel két tucat kocsija csütörtökön hajnalban az egyesült államokbeli Minnesota államban, a baleset miatt egy kistelepülés lakóit kitelepítették.



A rendőrségi tájékoztatás szerint a tehervonat etanolt és kukoricasűrítményt szállított, amely kigyulladt a baleset nyomán. Kandiyohi megye rendőrségének közleménye szerint a baleset helyszínének szűk egy kilométeres körzetében rendelték el az ott lakók kitelepítését, amelyet a hatóság irányít.



A csütörtök reggeli kiadott közlemény szerint a lángokat akkor még nem sikerült eloltani, ezért a hatóság Raymond kisváros elkerülésére kért mindenkit. Áldozatokról nem érkezett jelentés.



A vonatot üzemeltető Burlington Northern Santa Fe vasúttársaság közölte: 22 kocsi siklott ki, és a cég mindenben együttműködik a hatóságokkal a baleset okainak kiderítésére.



Szerdán egy kanadai vasúti társaság üzemeltetésében közlekedő szerelvény 15, vasércet szállító kocsija siklott ki a Pennsylvania állambeli Pittsburgh közelében, sérültek ott sem voltak.



Vasárnap egy szintén kanadai üzemeltetésű vasúti szerelvény két kocsija futott le a pályáról Chicago külvárosi részén.



Az Egyesült Államokban komoly vita bontakozott ki a vasútbiztonságról, miután február elején súlyos környezeti károkat okozott egy baleset, amelyben egy nagyobb, részben veszélyes anyagokat szállító szerelvény 50 kocsija siklott ki, majd kapott lángra az Ohio állambeli East Palestine kisvárosban. A veszélyes anyag - zömmel vinil-klorid - a talajba és a környező vizekbe is beszivárgott, a helyiek azóta is rendszeresen számolnak be egészségügyi panaszokról.